Messi, Vinícius y más: conoce a los nominados para los premios The Best de la FIFA 2024

Cuando aún quedan resabios por la última entrega del Balón de Oro de France Football, otorgado para el español Rodri Hernández, cuando el gran candidato para quedarse con el cetro era Vinícius, este jueves se conocieron los nominados para los premios The Best de la FIFA, en su novena edición. Para 2024, hay dos novedades. Una es que los hinchas pueden votar para el galardón al once masculino y femenino. La otra es una nueva categoría: el Premio Marta, que reconocerá al mejor gol del fútbol femenino (en honor a la crack brasileña).

El galardón que se roba las miradas es el del Mejor Jugador. Esa categoría cuenta con 11 candidatos, donde domina el Real Madrid, último campeón de la Champions League. Aparece Lionel Messi, ganador en 2023, más no Cristiano Ronaldo.

Los nominados son: Dani Carvajal (España/Real Madrid), Erling Haaland (Noruega/Manchester City), Federico Valverde (Uruguay/Real Madrid), Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid), Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid), Lamine Yamal (España/Barcelona), Lionel Messi (Argentina/Inter Miami), Rodri (España/Manchester City), Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid) y el retirado Toni Kroos (Alemania/Real Madrid).

En la categoría de Mejor Entrenador, son cinco los postulantes al cetro, dos de los cuales dirigen selecciones: Carlo Ancelotti (Real Madrid), Lionel Scaloni (selección de Argentina), Luis de la Fuente (selección de España), Pep Guardiola (Manchester City) y Xabi Alonso (Bayer Leverkusen). En la edición 2023 ganó el DT catalán de los Ciudadanos, quien hoy atraviesa por su momento más complejo en Inglaterra.

Respecto al Mejor Arquero, hay siete nominados: Andriy Lunin (Ucrania/Real Madrid), David Raya (España/Arsenal), Ederson (Brasil/Manchester City), Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Mike Maignan (Francia/Milan) y Unai Simón (España/Athletic de Bilbao).

No aparece Endler

Quien estaba habituada a ser nominada en las categorías femeninas era Christiane Endler. La histórica capitana de la selección chilena era una frecuente candidata para ser la Mejor Portera del The Best. De hecho, ganó en 2021 y quedó segunda en la votación de 2019, 2020 y 2022. Pero esta vez, Tiane no aparece. Aunque haya ganado la liga francesa y llegado a la final de la Champions con el Olympique de Lyon, no fue suficiente para estar entre las nominadas.

En esta ocasión, las cinco postulantes son: Alyssa Naeher (Estados Unidos/Chicago Red Stars), Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea-NJ/NY Gotham), Ayaka Yamashita (Japón/Manchester City), Cata Coll (España/Barcelona) y Mary Earps (Inglaterra/Manchester United-PSG).