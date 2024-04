Esta vez festejó Etcheverry: Nicolás Jarry se despide en la primera ronda de Montecarlo

La gira europea de polvo de ladrillo comenzó con derrota para Nicolás Jarry (21°). El chileno no pudo festejar en Mónaco, cayendo eliminado ante Tomás Etcheverry (31°) por 4-6 y 5-7 en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo.

Un encuentro donde se enfrentaban dos de los mejores tenistas sudamericanos de la actualidad y que también significaba una revancha luego del cotejo entre ambos en los cuartos de final de Buenos Aires, donde el argentino se tuvo que retirar por un desgarro que incluso lo hizo bajarse del Chile Open que se disputaba la semana siguiente y donde defendía final. Una que precisamente había perdido ante Jarry en 2023.

Esas experiencias previas y la gran amistad que tienen provocaron que en la cancha 2 del Montecarlo Country Club se encontraran dos jugadores que se conocen a la perfección y que por lo mismo buscan regularmente los escenarios que más complican a su rival.

En el caso de Jarry los problemas en el primer set aparecieron desde su derecha. Pese a que anotó 11 tiros ganadores en el parcial, tuvo 19 errores no forzados, de los cuales 14 fueron con su golpe ganador. Una cifra que evidencia complicaciones y que sumado que no pudo concretar ningún quiebre en las dos chances que tuvo, termina por explicar por qué el set quedó en manos del argentino.

Lo peor fue que ese fantasma de los break point siguió presente en la segunda manga. Aquello por ejemplo queda en evidencia en el cuarto juego, cuando tuvo cinco puntos de quiebre que no pudo aprovechar, dos de ellos por errores no forzados del chileno. Situación incómoda que tuvo castigo, ya que en el juego siguiente no pudo mantener su servicio.

Con el resultado en contra y la presión encima, fue cuando sorprendentemente logró romper esa espiral de oportunidades desaprovechadas. Pese a que no pudo cerrar el quiebre en su primer intento, sí lo consiguió en el segundo de ese juego. Apretó el puño con fuerza tras poder cerrar el primer castigo del partido luego de haber tenido ocho chances a lo largo del mismo.

Si bien cuando se concretó ese castigo asomaba como un resurgir para el chileno, lo cierto es que en el undécimo juego la situación volvió a tonarse sombría. Una mala resolución de puntos le terminaron dando otro quiebre a Etcheverry, quien quedaba sirviendo para partido. No dudó y con el saque aseguró su presencia en segunda ronda.

De esta manera el camino naranja de Jarry arranca sin victoria. Una situación que no es ideal, pero que de todas formas no cambia dramáticamente su defensa de puntos, al menos de momento. Si bien es cierto que el Principado asomaba como una gran chance de sumar unidades, el camino aún tiene oportunidades para el número uno de Chile, quien defiende su título en Ginebra previo a Roland Garros.