Estatua de Falcao desata numerosas burlas en Colombia por su nulo parecido

Sin duda, Radamel Falcao es uno de los grandes ídolos deportivos de Colombia. El futbolista deslumbró a su país con grandes actuaciones en la selección cafetalera, es su máximo goleador, y con su buen rendimiento en los equipos que ha militado (River Plate, Atlético Madrid y Mónaco, entre otros).

Por lo mismo, no era extraño que se le rindiera un homenaje en su ciudad natal -Santa Marta- y que éste fuera a través de una estatua. Sin embargo, nadie imaginaba que el resultado final se llenara de críticas y que una ola de memes se tomara las redes sociales de ese país.

Todo comenzó el 2018. La selección caribeña había clasificado para el Mundial de Rusia, tras el “Pacto de Lima”, y el artista Antonio Irisma Arias quería tributar al gran artífice de esa campaña con un trabajo de seis metros de alto y tres de ancho. Y si bien se esperaba que todo quedara terminado hace un par de años, una serie de problemas administrativos y la pandemia de Covd-19 retrasaron su entrega para esta semana.

Fue entonces, cuando comenzaron las burlas y los memes. El monumento no se parecía al actual artillero del Rayo Vallecano y así lo dejaron claro los internautas de ese país: “No es Falcao”, “En lo único que se parecen es que usan la misma camiseta” y “Esa estatua es de Falcao o de James”, fueron sólo algunos de los numerosos comentarios que se pueden leer en X (exTwitter).

Más, el escultor se defiende y hasta espera que el delantero vaya a visitar su trabajo, para inaugurarlo oficialmente. “Soy aficionado y escultor empírico. Me atreví porque siempre admiré a este futbolista desde que salió y, aunque ha habido comentarios de toda clase, quise hacerle un homenaje de forma sencilla a Falcao”, dijo Irisma en Blu Radio de Colombia.

Luego justificó la falta de parecido diciendo que “no hemos terminado la cara, se parece, pero perfecta no me va a quedar por la inexperiencia y atreverme a trabajar la estatua en altura. Todavía le hace falta, retocar el cabello, trabajarles a los ojos, pulir más las cejas”.

Por último, el responsable de este fallido trabajo reveló que “al principio, cuando yo comencé, algunos dijeron que yo no era capaz, otros dicen que hay que esperar. Han empezado algunos a hablar negativo, pero nunca me he dado por vencido. También he escuchado comentarios buenos y eso hace parte de todo esto”.