Esteban Valencia tras el gran triunfo de la ‘U’: “Esta goleada no modifica mi condición en el club”

No era fácil el duelo para Esteban Valencia. El entrenador de Universidad de Chile debía convencer a sus jugadores que la caída ante Cobresal había sido sólo una excepción y que ante el -hasta entonces- puntero (La Calera) no iban a fallar.

Y lo logró. No solo cosechó un abultado marcador (1-4), también consiguió que sus dirigidos se repusieran ante un marcador adverso. “Lo importante para nosotros hoy día, era competir. Y si bien, nos dormimos en esa pelota parada (que significó la apertura de la cuenta para los locales), el equipo tuvo una reacción positiva y lo dimos vuelta”. Luego y en la misma sintonía, el estratega agregó: “Nos faltó concretar ese día (ante los mineros) y este era un lindo partido para demostrar en que parámetro estamos y cómo vamos avanzando. Pero este triunfo no significa nada, como para otras cosas, si para confirmar que estamos para competir”.

Es que el Huevo -al parecer- tiene dos temas vetados en sus encuentros con la prensa, pues no habla de ser campeones ni de su ratificación en la banda estudiantil. “Siento que esto no es casualidad todo lo que estamos consiguiendo, porque es producto de lo que se trabaja día a día. Y nosotros hoy queremos estar en el lugar donde estamos y no mirando la tabla desde abajo. Queremos pelear con los equipos que vienen haciendo bien las cosas y deseamos aspirar a objetivos importantes”, acotó. Y luego, sobre la ya dilatada confirmación como DT, dijo: “Esta goleada no modifica mi condición en el club. Trabajamos en el día a día, partido a partido y es el club quien decidirá mi futuro”.

FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

El doblete de Larrivey

Por su parte, Joaquín Larrivey marcó un doblete y aumentó la presión para que Azul Azul se siente a negociar su renovación de contrato. “Ojalá que los goles ayuden para un posible llamado y exista una extensión”, aseguró el intratable artillero azul en TNT Sports.

Y hasta su jefe, Valencia, lo apañó al termino del encuentro. “No tenga duda que tenemos las conversaciones con la dirigencia (para estos temas). Pero, nosotros pedimos -a sus dirigidos- que el foco sea día día entrenamiento y competencia. Ahora entendemos que los jugadores deben tener claridad de su situación y nosotros intentamos que el club tenga respuesta. Pero creo que nadie tiene dudas de que Joaquín debe seguir con nosotros”, concluyó.