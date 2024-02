“Estoy seguro de que va a salir adelante”: el emotivo apoyo de Nicolás Massú a Dominic Thiem en su duro momento profesional

Nicolás Massú fue el entrenador de Dominic Thiem en los años más exitosos del austriaco en el circuito. Juntos, no solo ganaron el Masters 1000 de Indian Wells y el US Open, sino que también alcanzaron la final del Australian Open y Roland Garros. De hecho, los grandes resultados solo fueron detenidos por una compleja lesión en la muñeca que sufrió el ex tres del mundo.

Es por eso que el capitán chileno de Copa Davis es voz autorizada para hablar de su expupilo. El año separados no ha distanciado la relación y Massú tuvo emotivas palabras por el complejo momento profesional que está viviendo Thiem.

La situación comenzó con unas declaraciones del europeo en una conferencia de prensa en su país natal. Tras un 2024 sin victorias en cuadros principales, admitió que el retiro puede estar cerca. “Veo esto como la última oportunidad, si me sale bien todo podría cambiar rápidamente. Ya hace dos años que volví de mi lesión y terminé 2022 cerca de los 100 mejores y el año pasado acabé el 98 ‘¿Debería acabar este año otra vez cerca de estos puestos?’ tengo que pensar si esto vale la pena”, fue una de sus frases.

“Desde hace dos años estoy en ámbitos del ranking en que no quiero estar. Por supuesto, eso me pone a prueba. Hay muchas cosas que me suceden ahora en las que llevaba muchísimos años sin pensar, como por ejemplo estar preocupado durante mucho tiempo por entrar en los mejores torneos del mundo”, fue otra.

Declaraciones que obviamente hicieron eco en el planeta entero, pensando que en las últimas temporadas antes de su lesión (2021) Thiem fue el gran rival del Big Three en el circuito. Muchos mostraron apoyo y Massú fue uno de ellos.

“Por todo el cariño y respeto que tengo por Dominic, gran amigo. Trabajamos mucho por varios años, siempre le voy a desear lo mejor. Tengo una gran relación con el y su familia. Estoy seguro que va a salir adelante”, declaró el capitán chileno de Copa Davis al ser consultado por el tema en una conferencia de prensa previa al duelo ante Perú.

La relación entre Massú y Thiem comenzó en 2019 y de inmediato tuvo éxitos. En el primer torneo juntos lograron alcanzar el título de Indian Wells, dando inicio a un vínculo que los tuvo siempre en la élite y con el chileno siendo incluso nominado a los mejores técnicos del año para la ATP. En 2023 y tras dos temporadas con problemas físicos debido a una lesión en su muñeca derecha, la relación terminó. Fue justo post temporada sudamericana de arcilla, donde Thiem incluso jugó el Chile Open.