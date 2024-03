Estrenos, reencuentros y un maleficio: los ingredientes que marcan el Superclásico 195

No es un partido cualquiera. Si bien, en ocasiones, el espectáculo no se condice con la expectativa que genera (sobre todo en el último tiempo), el choque entre los equipos más populares del país siempre es un motivo para poner una atención especial. La cuarta fecha del Campeonato Nacional entrega el primer Superclásico del año. El estadio Monumental recibe la versión 195 del duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile, con un aforo de 32 mil espectadores y sin público visitante. Inevitablemente, la seguridad será un eje de la jornada, más aún después de lo acontecido en el mentado Arengazo del viernes.

Se trata de un encuentro tan mediático como desigual, porque las frías estadísticas están del lado blanco de la historia. Cada vez que albos y azules se reencuentran en el recinto de Macul, vuelve automáticamente a la memoria el 9 de septiembre de 2001. Ese día ocurrió la última victoria de la U visitando Pedrero, con el gol de Carlos Garrido para el 3-2. De ahí en más, el cuadro del chuncho no volvió a celebrar más en la casa del archirrival. Van más de 8.000 días, casi 23 años, de una racha que se ha convertido en un estigma que los azules no han podido ahuyentar.

Una especie de maleficio que afecta a la U pisando el césped del Monumental. ¿Será Gustavo Álvarez, el último técnico campeón del Torneo Nacional, quien tenga la receta? Desde lo general, el panorama sigue estando cuesta arriba para la U. Colo Colo lleva 21 enfrentamientos seguidos sin perder ante los universitarios, que ganaron por última vez el clásico el 5 de mayo de 2013, 3-2 en el Estadio Nacional, con Darío Franco en el banco. Desde ese momento hasta hoy, han pasado 14 entrenadores en la U que no pudieron ganar el duelo.

Otro de los ingredientes que marca el clásico es que ambos entrenadores vivirán su primera vez. Jorge Almirón y Gustavo Álvarez dirigirán de manera inédita en el choque estelar de la liga chilena. En la trinchera alba, el ex DT de Boca Juniors mira de reojo la definición de la serie ante Sportivo Trinidense, por la fase 3 de la Copa Libertadores, objetivo deportivo y económico para Blanco y Negro (nada menos que US$ 3 millones solo por entrar en la fase de grupos). Eso sí, no hay espacio para la rotación. “La U ha mejorado mucho y tiene un entrenador que ha salido campeón, tiene referentes. Se renueva la esperanza para ellos. Los clásicos son importantes en todos lados”, declaró en la rueda de prensa del viernes.

Por el lado azul, Álvarez se presenta con 100% de rendimiento en el campeonato: dos jugados y dos ganados. Tras vencer a Audax Italiano y Copiapó, la U afrontará su primer desafío de peso en el año, por los puntos. Se prevé el mismo equipo que ganó en la región de Atacama. El DT está enfocado en cortar esta “maldición”. “Lo siento muy lejos de una presión, es un gran desafío y una gran oportunidad. Agradezco que la vida me pusiera en este lugar. Tengo la gran oportunidad de revertir eso ganando el domingo”, dijo.

El reencuentro

Arturo Vidal y Marcelo Díaz fueron parte central de la Generación Dorada de la selección chilena bicampeona de América. Hoy, ya en las postrimerías de sus carreras deportivas, inevitablemente serán protagonistas del partido, por el significado de cada uno para su insignia. En un Torneo Nacional marcado por los retornos de varios estandartes a sus elencos icónicos (Castillo, Villanueva, Vecchio), el clásico también pasará por lo que hagan el King y Carepato.

El frente a frente de ambos indica que se han enfrentado en cuatro ocasiones. Las primeras tres fueron en Chile, y precisamente en el Superclásico, con dos triunfos de Vidal (final de ida del Apertura 2006 y el Clausura ‘06) y un empate (Apertura ‘07). El último duelo sucedió en la primera fecha de la Bundesliga 2015-16, con goleada 5-0 del Bayern Múnich sobre el Hamburgo de Díaz.