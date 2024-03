Marcelo Díaz aclara los supuestos roces con Arturo Vidal

Colo Colo y Universidad de Chile se alistan para disputar el Superclásico 195 por Primera División, el que se efectuará en el estadio Monumental, reducto en el que los azules no ganan desde el año 2001. Este viernes, en la conferencia de prensa previa al choque del domingo, Marcelo Díaz, capitán de la U, abordó la mala racha del club ante el Cacique.

“Me ha tocado ganar, me ha tocado perder también. Es parte del fútbol y esta vez es otro año, otro equipo, nuevos compañeros y nuevo entrenador. Vamos a ir al Monumental a ganar porque tenemos una sola misión que la hemos venido preparando desde que arrancó la semana”, dijo Carepato..

Su relación con Vidal

Además, el mediocampista de la Universidad de Chile fue consultado por la presencia de Arturo Vidal, quien jugará su primer Superclásico oficial desde su retorno al fútbol chileno: “No podría responderte en qué cambia para ellos, porque yo soy jugador de la U, a mí no me cambia nada si juega Vidal o no, esa es una pregunta que habría que hacérsela a ellos”, comenzó diciendo sobre el Rey.

También aclaró las especulaciones que hablaban de una mala relación entre él y Vidal. De hecho, fue enfático en ese tema: “Yo no he tenido ningún roce con él, ni afuera ni adentro, esos son solamente inventos de no sé quién”.

“No soy un superhéroe”

Marcelo Díaz aprovechó de restarse protagonismo, aludiendo a que él es un integrante más del plantel: “Yo sigo insistiendo que no soy un superhéroe, para nada. No me creo ni más ni menos de lo que soy, cada jugador es responsable de su rendimiento y yo por lo menos soy responsable del mío. Lo que pueda suceder el domingo solamente se verá adentro de la cancha”.

Foto: Agencia Uno

“Todos tenemos un rol súper importante. Sabemos que este partido es muy importante para nosotros, para el campeonato, para lo que viene y estamos todos preparados. Cada compañero ha entrenado y se ha exigido al máximo pensando en el partido del domingo”, cerró.