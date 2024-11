Everton se queda sin DT: Esteban Solari no continúa en Viña del Mar pese a clasificar a la Copa Sudamericana

Esteban Solari no continúa en Everton de Viña del Mar. El elenco oro y cielo cumplió con su objetivo de clasificar a un certamen internacional, pero eso no fue suficiente para confirmar la continuidad del entrenador. Luego de una reunión con el Grupo Pachuca, las partes decidieron no seguir trabajando en conjunto. El estratega se va tras haber conseguido un 53.53 por ciento de rendimiento, con 12 victorias en 28 partidos, más ocho empates y ocho derrotas. Después del empate ante Universidad de Chile en la última fecha, firmaron su clasificación a la Copa Sudamericana.

Según información recabada por El Deportivo, la salida del estratega se concretó este martes y fue decidida desde México. Se da una semana noticiosa para el cuadro que hace de local en el estadio Sausalito, ya que hace algunos días perdieron a Eduardo Bauermann, que había sido uno de los futbolistas más destacados del semestre. Además, el goleador Rodrigo Contreras se dejó un enigmático mensajes en sus redes sociales, donde deja entrever que su futuro también está lejos de la Quinta Región.

Esteban Solari impartiendo instrucciones a Alex Ibacache. (Foto: Photosport)

Ahora en el elenco manejado por el Grupo Pachuca deberán salir a buscar técnico al mercado. En este 2024, además de Solari, fueron dirigidos por Francisco Meneghini. Sin embargo, Paqui fue cesado a comienzos de la temporada luego de una serie de malos resultados. Desde que la empresa norteamericana guía los destinos del cuadro nacional, han pasado por el banco viñamarino los entrenadores Héctor Tapia, Pablo Sánchez, Javier Torrente, Roberto Sensini, Meneghini y Solari.

“Everton de Viña del Mar informa a la comunidad Oro y Cielo a los medios de comunicación que el Cuerpo Técnico liderado por Esteban Solari ha finalizado su contrato con nuestra institución”, señalaron en un comunicado. “Agradecemos a Esteban y su Cuerpo Técnico, conformado por el Ayudante Técnico Emerson Paniguetti, el Preparador Físico Rodrigo Barrios y el Analista Matías Navarro”, complementan.

Desde su retorno a Primera División, en la temporada 2016, Everton ha logrado mantenerse en la máxima categoría, pero no ha podido tener una campaña destacada. Han oscilado entre el duodécimo y el sexto lugar. Más arriba no han podido. De hecho, este año terminaron séptimos. Aun así, debido principalmente a grandes campañas en la Copa Chile, donde se incluyen dos subcampeonatos (2017 y 2021) han dicho presente en copas internacionales. Tanto en Copa Libertadores como en la Sudamericana.

En la temporada recién finalizada, fue la recta final del Campeonato Nacional lo que sostuvo a Solari, que, de hecho, a mediados de agosto estaba muy cuestionado. Sin ir más lejos, tras la derrota ante Colo Colo su continuidad fue puesta entredicho. Luego sumó victorias ante Audax Italiano y Unión Española, un empate como visita ante Coquimbo Unido, otro triunfo, ante Cobreloa, dos derrotas al hilo, enfrentando a Cobresal y Unión La Calera. El cierre fue más positivo en Viña del Mar, con siete puntos de los últimos nueve posibles: vencieron a Deportes Copiapó y Huachipato, añadido a un empate ante la U en la última jornada. Este último, un duelo que será muy recordado debido a que los azules estaban definiendo el título palmo a palmo con el Cacique.