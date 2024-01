Ex compañero de Michael Schumacher sorprende al revelar detalles del estado de la leyenda: “He oído de gente de la F1 que se sienta a la mesa a cenar”

El pasado 29 de diciembre se cumplieron diez años del fatídico accidente que dejó en coma al legendario piloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher. El siete veces campeón de la competencia (dos con Benetton y cinco con Ferrari), en lo que sería una agradable jornada de esquí para ‘El Kaiser’ y su familia en la estación de Méribel ubicada en los Alpes franceses, culminó en un terrible e inesperado acontecimiento, luego de que el ex piloto cayera golpeándose fuertemente la cabeza con una roca, provocándole una grave lesión cerebral.

Poco más de una década ha pasado respecto a dicho suceso, tiempo durante el cual la familia ha mantenido en completo secreto las posibles actualizaciones sobre el estado del legendario corredor. Las principales responsables de esto son su esposa, Corinna Betsch y su , Sabine Kehm, quienes mantienen un pacto de revelar cierta información que les parezca necesaria en el momento más pertinente.

A raíz de lo anterior, Johnny Herbert, compañero de equipo del alemán durante su estadía en la escudería Benetton entre 1994 y 1995, reveló impactantes rumores que ha recibido por parte de personas relacionadas a la Fórmula 1. “He oído de gente de la F1 que se sienta a la mesa a cenar, pero no sé si eso es cierto. Sólo puedo leer entre líneas”. Recalcando en el hermetismo que ha mantenido el círculo cerdano del ex corredor. “No hemos oído mucho de la familia y es comprensible. Eso siempre ha sido una gran parte de la manera en que Michael y la familia mantienen todo en privado, en secreto”.

Sin embargo, fue enfático en recalcar que esto podría no ser una buena señal en lo que respecta a su recuperación. “En mi opinión, y debo subrayarlo porque no hemos tenido noticias de la familia, esto demuestra que, lamentablemente, probablemente se encuentre en una situación similar a la que se encontraba inmediatamente después del accidente. No parece que se hayan movido mucho, o nada. Supongo que la familia está esperando que la ciencia encuentre algo que, con suerte, traiga de vuelta al Michael que todos conocimos y a las personas que sólo lo vieron a través de las imágenes de televisión cuando estaba siendo dinámico en una pista de carreras”.

Cerró el tema asegurando que es un círculo muy cerrado el que puede visitar al siete veces campeón de la Fórmula 1. “Sólo la familia y muy pocas personas de confianza. He oído que Ross se ha ido, Jean Todt Gerhard Berger. Hasta donde yo creo, eso es todo”.

Michael Schumacher practicando esquí.

El accidente

El cuatro de octubre de 2012, con 44 años de edad, Michael Schumacher anunciaba su retiro definitivo de la F1 al final de dicha temporada a pesar de sentirse en forma para competir con los pilotos más jóvenes. El anuncio se dio luego de que Mercedes decidiera reemplazarlo por Lewis Hamilton.

Poco más de un año después, el 29 de diciembre del 2013, el legendario corredor se encontraba disfrutando de una jornada familiar de esquí en los Alpes Franceses. Tras adentrarse en una zona entre pistas, a una gran velocidad, el expiloto sufrió una fuerte caída, arrastrándose por más de diez metros y golpeándose fuertemente la cabeza con una roca, donde a pesar de ir con casco, le ocasionaría un daño cerebral irreparable.

Luego del incidente, fue trasladado al Hospital Universitario Grenoble-Alpes, donde fue operado por un traumatismo craneoencefálico, con hematomas intracraneales y edema cerebral. Una vez intervenido, los médicos decidieron que lo mejor era inducirlo en coma, estado del cual no despertaría hasta seis meses después, en 2014.

Posterior a ello continuó su recuperación en su domicilio ubicado en Gland, Suiza. A partir de allí, el hermetismo por parte de la familia ha sido absoluto.