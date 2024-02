Exfigura del Leeds revela detalles de la exigente forma de trabajo de Marcelo Bielsa: “El día a día era mentalmente agotador”

Marcelo Bielsa dejó marcada su huella en el Leeds United. En 2020, el estratega argentino retornó a los Peacocks a la Premier League luego de 16 años sin pisar la máxima categoría del fútbol inglés. Esto elevó su estatus y se consolidó como ídolo en Elland Road, donde es elogiado hasta la actualidad.

Los elogios al rosarino fueron transversales, tanto por propios y rivales. Transformó al equipo en uno de los más vistosos de la Championship. Su éxito lo llevó a la primera división, logrando una gran temporada de estreno. No obstante, los resultados no lo acompañaron en la segunda y abandonó el club, que finalmente terminó descendiendo.

No obstante, el legado de Bielsa dejó una marca en Leeds. En ese sentido, Pablo Hernández, una de las figuras del Leeds de ese entonces, valoró al entrenador argentino: “Cuando Marcelo llegó al Leeds yo tenía 31 años y habiendo jugado en la liga española, Premier League y Champions uno cree que se las sabe todas. La llegada de Bielsa para mí fue dar un salto de calidad y un plus que pensaba que no lo tenía”, indicó el español, en conversación con el sitio El camino del entrenador.

Además, entregó detalles de las exigencias del rosarino: “Si no estabas bien físicamente, con él no jugabas. Era una locura. A nivel de juego y de saber qué hacer en el campo ya es sabido por todos cómo es su forma de trabajar y la importancia que le da a las cosas, la metodología”, complementó.

Agotamiento físico y mental

Hernández continuó valorando a Bielsa, pero hizo hincapié en el rigor del entrenador que actualmente dirige a la Selección Uruguaya: “Para el jugador, mentalmente es muy agotador el día a día y hasta aburrido. A nosotros nos gusta hacer algún partido de fútbol reducido, que es divertido. Puede ser aburrido (sus entrenamientos) pero cuando tú veías cómo competíamos, cómo salíamos al campo y éramos superior a los rivales, te convencías que ese era el camino al éxito para jugar bien. Al final, lo interiorizas y te acostumbras a esa manera de trabajar”, afirmó.

Junior Firpo, otro expupilo del Loco, también hizo referencia a la importancia que le entrega el transandino a lo físico: “Con Bielsa, si no estás al 150% de físico, no te da. Si no te lesionas, alcanzas un nivel físico que no vas a tener en tu vida. Si aguantas esa carga de entrenamiento, más preparado no se puede estar”, señaló hace unos meses en una entrevista a El Relevo.

Finalmente, Hernández aseguró que el técnico ha sido el más influyente en su carrera: “Bielsa a mí me enseñó muchas cosas tácticas a la hora de leer el juego o de plantear un partido. Hasta su llegada yo no era capaz de ir más allá como jugador. El me enseñó eso y del que más he aprendido es él”, sentenció el otrora volante hispano.