¿Lewis Hamilton se va a Ferrari?: el bombazo que sacude a la Fórmula 1

El mundo de la Fórmula 1 está atento. Según han reportado diversos medios en Europa, la posibilidad de que Lewis Hamilton pase a competir en Ferrari está cada vez más cerca.

“Lewis Hamilton quiere salir de Mercedes en breve, al acabar esta temporada pese a que amplió su contrato en 2024, y ha llamado de nuevo a las puertas de Maranello, para cumplir a sus 38 años el viejo sueño que tenía de niño, vestir de rojo, y de paso salir del mundo Mercedes en el que lleva envuelto, por motorizador o por equipo, desde 2007″, reporta Marca en su sitio web.

Si bien hasta el momento se trata solo de un rumor, hay una serie de factores que hacen que este traspaso vaya cobrando mayor fuerza. Uno de ellos es que Ferrari aún tiene un cupo disponible para la temporada 2025, pues para ese año solo Charles Leclerc tiene un vínculo vigente, mientras que Carlos Sainz se encuentra en el proceso de renovación.

Por otro lado, el británico en este momento no se encuentra realizando negociaciones con Mercedes para renovar. De hecho, el pasado 31 de agosto firmó un contrato por dos años con una cláusula que le permite dejar la escudería después de que termine la temporada 2024.

También puede ser determinante en este cambio que Mercedes ha perdido el potencial que le permitió a Hamilton llegar a conquistar siete títulos mundiales, seis con el equipo alemán entre 2014 y 2020.

Luego, con la irrupción de Red Bull, el elenco de Toto Wolff fue perdiendo protagonismo en la competencia, quedando relegado a lugares secundarios. Por otro lado, en las últimas temporadas Ferrari ha mostrado un importante alza en el rendimiento.

A su vez, está el factor de la edad. Con 39 años, Hamilton sabe que tiene poco tiempo para poder cumplir su sueño de correr de la mano de Ferrari. Así, independiente de lo que pueda ocurrir dentro de la pista, esto significaría además un nuevo atractivo para el conjunto de Maranello.

Más que un rumor

La posibilidad de que Lewis Hamilton llegue a Ferrari también ha sido comentada por Antonio Lobato, narrador de la Fórmula 1 de la cadena Dazn y co-director del sitio Soy Motor.

“No suelo comentar rumores, pero este es algo más que un rumor. Según he podido saber las posibilidades de que Lewis Hamilton se vista de rojo Ferrari en 2025 son muy altas, de hecho no descarto que esté firmado ya”, comentó el especialista.

“Lewis tiene contrato hasta final de 2025, pero con una opción de salida en 2024. La maniobra ha cogido a Mercedes a contra pie, mientras que Carlos Sainz se lo esperaba”, agregó.

“Este año va a ser difícil para Carlos en Ferrari, pero sus opciones para 2025 son varias: Un año de espera en Sauber hasta que se transforme en Audi en 2026 o incluso una posible negociación con Mercedes para ocupar el lugar de Hamilton”, concluyó Lobato.