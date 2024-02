Columnista peruano defiende el fichaje de Gareca en la Roja: “Alas y buen viento, Ricardo querido”

En Perú muchos no le perdonan a Ricardo Gareca su paso a Chile. La prensa ha destacado que quien fue su héroe ahora pasa a rival y un sector de la hinchada tilda de “traidor” a un estratega que incluso tiene una estatua en su honor en la localidad de San Miguel. Sin embargo, un periodista decidió ir contra la corriente y defender al entrenador. Se trata de Óscar Torres, quien en su canal de YouTube publicó una editorial mostrándose a favor del salto del argentino.

“El 15 de julio del 2022, viernes, dejó de ser técnico de nuestra selección Ricardo Gareca. Han pasado 18 meses y 10 días aproximadamente, hoy es técnico de Chile. ¿Qué tenemos que reprocharle a Ricardo? Absolutamente nada. Estaba desocupado, desempleado, coqueteo con Ecuador y nada. Un paso breve por Vélez. Y punto. Si tú hubieses estado sin ‘chamba’, ¿agarras o no agarras esa ‘chambita’ con los vecinos del sur? Estoy seguro que sí”, arrancó diciendo el profesional.

La estatua de Gareca en Perú.

El comunicador tildó de “viudas” a quienes atacan al DT y asegura que en realidad no tienen nada que manifestar en contra del ex Palmeiras. “Hay que agradecerle a ese señor que después de 36 años nos llevó a una Copa del Mundo, a Rusia, y luego a punto de llegar a Qatar si no fuera porque fallamos penales. ¿Y un arquero bailarín? ¿Qué tenía que saber Gareca si era o no danzante ese gringuito que estaba ahí? Nada”, agregó.

Luego en el video apuntó a quien considera los verdaderos culpables de la caída en el rendimiento de los del Rimac. “Al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano y todos los directivos, que no fueron capaces de retener a un ídolo nacional como Ricardo Gareca. Yo lo defiendo y pongo el pecho. No soy un ‘RicardoLover’, no soy un fan, ni mucho menos. Soy agradecido. En mi casa me enseñaron a ser agradecido. Claro, después de todo lo que hizo, ¿Qué hay que decirle?”, señaló.

Torres no se guardó nada y arremetió también contra sus colegas que critican la decisión del transandino. “Hoy a Ricardo Gareca lo quieren asesinar mediáticamente. No merece eso. Ayer le escribí por WhatsApp. y le dije que felicitaciones y que te vaya bien. ‘¿Qué te vaya bien menos con Perú?’ Esa es la clásica del eufemismo mediocre de los tipejos que hacen ahora periodismo deportivo. Algunos, no todos. No, que le vaya bien incluso contra Perú, que haga un buen partido. Vamos a ver si nos gana. Acá hay un señor que nos hizo quedar muy bien haciendo un equipo de la nada. Por eso alas y buen viento, Ricardo, querido. Que te vaya bien. Y cuando estés acá en el Nacional de Lima, me va a causar un dolor enorme verte”, expresó.

Finalmente, el periodista cierra su alocución con un mensaje de agradecimiento al nacido en Tapiales. “Por otro lado, voy a estar alegre. Porque tu familia merece que un hombre de 65 años tenga trabajo. Te hablo por experiencia propia, que hoy las posibilidades de empleo cada vez son menos en este país. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima”, terminó diciendo.