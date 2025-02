Extenista estadounidense carga contra Garin por su reacción en Copa Davis: “Fue lo más patético que he visto”

El último escándalo de la Copa Davis que terminó protagonizando el belga Zizou Bergs tras golpear a Christian Garin en medio de una celebración sigue generando reacciones. Esta vez el apoyo ha sido para el europeo.

Durante la emisión del podcast Nothing Major, el extenista estadounidense Sam Querrey se refirió ala forma en la que actuó el chileno tras el golpe que recibió.

“Esto es tan débil de Garin”, comentó a modo de introducción sobre la agresión. “Esto fue lo más patético que he visto. Fue como una caída del fútbol sudamericano o europeo. Eso de Garin fue lo más débil que he visto”, insistió.

En la misma instancia, otro extenista estadounidense, Steve Johnson, se sumó a las críticas contra el chileno.

“Pusieron la foto en Instagram después. Alguien debería haberlo golpeado para que se viera mejor, solo estaba un poco rojo. Personalmente, creo que Garin debería haberse levantado y jugar, debería ser lo suficientemente fuerte como para volver a jugar”, manifestó.

Polémico fin de serie

Tras conseguir un punto clave en la definición del partido, el europeo tuvo una efusiva celebración. Cuando corría hacia su equipo para realizar el cambio de lado, chocó al chileno, golpeándolo en la cara y tirándolo al suelo. Mientras el equipo liderado por Massú pedía la descalificación, en Bélgica esperaban silentes por alguna determinación. El tenista criollo reclamaba por la innecesaria acción y el umpire, tras extensos reclamos, determinó un warning por una acción antideportiva.

Bergs estaba dispuesto para sacar ante la incredulidad de la vereda nacional. Garin se rehusaba a salir a jugar y el juez le reiteró incontables veces que debía terminar el encuentro. Ante la demora, Chile también recibió una advertencia y un posterior punto de penalidad. Los reclamos nacionales por la agresión y los cuestionamientos al arbitraje por no aplicar el reglamento, no cesaban. Finalmente, el equipo chileno terminó siendo descalificado por no volver al juego.

“Christian Garin recibió un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual se cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y fuerte dolor de cabeza, aunque en ningún momento perdió la conciencia. Christian Garin no estaba en condiciones de seguir jugando”, consignó el Doctor Alejandro Orizola, médico del equipo criollo, tras el partido.

El reclamo de Garin

“Creo que merecíamos algo, aunque no sé qué. Es una locura que la ITF ni siquiera se haya molestado en preguntar cómo estoy”, dijo Garin en diálogo con Radio Pauta.

En ese sentido, se lanzó contra Bergs por su descontrol y no medir las consecuencias. “Después de jugar durante tres horas, que me pegara en la cara... No sé si fue intencional, pero el acto se vio mala leche porque era algo totalmente evitable. Fue muy rato. Yo estuve mal, quemado; no entendía que él haya venido a pegarme en la cara... Fue muy raro todo”, disparó.

Asimismo, nuevamente cuestionó la actuación del médico neutral, que era belga, quien desestimó el diagnóstico de su par chileno Alejandro Orizola, quien mencionó que el tenista “recibió un fuerte golpe en el ojo, lo que provocó que cayera y se golpeara la cabeza. Esto llevó a hinchazón, dificultades visuales, náuseas y dolores de cabeza severos, aunque no perdió el conocimiento... No estaba en condiciones de continuar jugando”.

“Una locura. El médico neutral me preguntó si podía jugar... ‘Cómo no me vas a examinar. Me acaban de pegar y tú no me vas a examinar’, le dije. Cuando alguien recibe un golpe en la cabeza, llevan una linterna o algo así y revisan de inmediato, pero esto fue cinco, ocho minutos después de que me golpeara”, relató Garin.

“Me pregunto qué habría pasado si Bergs le hubiera pegado al árbitro; ¿por qué debería ser diferente? Después el árbitro da una conferencia diciendo que el médico neutral dijo que podía jugar y ni siquiera me revisó. Hay muchas cosas que no cuadran... El ojo me temblaba, había una marca roja, y aunque no había sangre, no podía jugar al 100%. Estaba haciendo un partidazo, él es buen jugador, pero se sobrerrevolucionó y me pegó en la cara” lamentó.