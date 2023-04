Fantasma Figueroa quiere su revancha en la U: “Me gustaría darle un título; me da lo mismo que digan que soy chanta o malo”

Marco Antonio Figueroa sigue destacando en Nicaragua siendo el técnico de la selección del país. Un gran paso en su carrera después de su último paso en Chile dirigiendo a O’Higgins y Cobreloa entre 2018 y 2020.

Su estilo dentro de la cancha muchas veces ha sido cuestionado en territorio nacional, por lo que el Fantasma ha podido encontrar en el extranjero el espacio necesario para desarrollar su trabajo, consiguiendo buenos resultados junto al combinado centroamericano.

De hecho, consiguió que Nicaragua pudiese ingresar a la Liga A de la Liga de las Naciones de la Concacaf, consiguiendo así un boleto para la Copa de Oro y asó tener la posibilidad de competir en la Copa América de 2024.

“Cuando dije que estaba capacitado para dirigir a La Roja me trataron de payaso. Hoy queda demostrado que la selección de Nicaragua juega mejor que la Selección Chilena”, aseguró Figueroa en diálogo con DSports.

“Todos los técnicos tenemos ideas y queremos trascender lo más alto. Si llega una selección que me dé la posibilidad de crecer aún más, no le cierro las puertas a nadie”, agregó el DT nacional.

Y aunque muestra orgullo por lo conseguido a nivel de selecciones, de igual modo abrió la posibilidad a dirigir clubes en el fútbol chileno, donde quiere tomarse revanchas.

“Siempre he querido estar en Cobreloa por cariño, pero me gustaría ir a Universidad de Chile porque no me dieron tiempo. Con lo poco que pude hacer, hice cosas buenas”, manifestó.

“Me gustaría ir a la U para darle un título. Me da lo mismo que digan que soy chanta o malo. Mis logros dicen lo contrario. La última copa internacional de la U fue conmigo y fui despedido sin una razón justa, lo mismo en la UC”, complementó el adiestrador.

Por último, y en referencia a los azules, destacó lo que han mostrado hasta el momento los futbolistas Lucas Assadi y Darío Osorio en la U. “Assadi y Osorio tienen que tener un técnico que los haga crecer, que insista con ellos, que los haga trabajar. Eso le hace falta al fútbol chileno, la disciplina”, apuntó.

Marco Antonio Figueroa ya acumula doce partidos dirigidos con la selección de Nicaragua, consiguiendo cinco triunfos, dos empates y otras cinco derrotas.