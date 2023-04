“Cejas muy depiladas”, “salimos hasta calvas”: las figuras del fútbol femenino estallan contra sus avatares en el FIFA 23

Paulatinamente, el fútbol femenino se ha ido ganando un espacio. Es cierto que su nivel de desarrollo y de recursos es, aún, demasiado menor en relación al masculino, pero también lo es que la notoriedad es cada vez mayor. En el último tiempo, se han producido hitos como un clásico entre el Barcelona y el Rea Madrid con el Camp Nou lleno, por mencionar uno de nivel mundial. En Chile, ciertamente, la actividad intenta abrirse paso. Este fin de semana, el duelo entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugó ante una gran cantidad de público en el estadio Monumental.

A nivel virtual pasa algo parecido, aunque con una alta controversia de por medio. EA Sports, la empresa que edita el FIFA 23, el juego de fútbol más popular en el planeta, quiso dar un ambicioso paso al frente en el simulador: añadió la Champions League femenina, además de los 12 equipos de la National Women’s Soccer, con todas sus escuadras, equipaciones y jugadoras. ¿El problema? La representación no agradó plenamente a las futbolistas. Las principales figuras, de hecho, adoptaron la vocería en las redes sociales para levantarse por la forma en la que fueron replicadas.

“Van a asustar a nuestros hijos”

Algunas jugadoras, como Sydney Leroux sugirió que EA Sports había escaneado a algunas jugadoras, con la finalidad de representarlas de la forma más fiel posible, tal como sucede con los astros más emblemáticos del título. El problema radica en que el resultado estuvo lejos des ser el que las futbolistas consideraban óptimo. “Por favor, dime que no hice un escaneo de todo mi cuerpo para esto...”, lamenta la estadounidense, delantera del Angel City FC. “Van a asustar a nuestros hijos”, advirtió, antes de entrar en un análisis incluso más pormenorizado. “Me han puesto la diadema, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien incluso me hizo pechugona!!!! Desínflame un poco las tetas y ponme otra talla de camiseta”, exige. A cambio, ofrece una peculiaridad: mantenerse las cejas en el estilo que muestra el diseño computacional.

La crítica de Leroux es más profunda. “Sé que esperaban que las mujeres estemos agradecidas y encantadas conque nos hayan dado un poco de publicidad, pero por favor dejen de perder el tiempo. Algunas de nosotras salimos calvas”, insiste.

Su compañera de equipo Madison Hammond opta, en tanto, por el sarcasmo. “Por alguien se encuentra, según tengo entendido, a Madison Hammond #99 del Angel City. Simplemente no soy yo”, sentencia.

Quejas habituales

Las quejas no son nuevas y, por cierto, tampoco son exclusivas de las mujeres. A nivel masculino, incluso en la misma versión del juego, también han existido reparos, pues también se producen los mismos vicios. Los hombres, incluso son más específicos en el análisis de las virtudes y defectos de sus estilos de juegos, que se ven reflejados en su respectiva clasificación.

Sin ir más lejos, en octubre, cuando FIFA 23 recién había sido publicado, el inglés Jack Grealish, mediocampista del Manchester City, también alzó la voz. “¡Parezco como ese personaje de Toy Story!”, lamentó en su cuenta en Twitter.

También ha habido reclamos más complejos, como los de Zlatan Ibrahimovic y Gareth Bale, quienes manifestaron su disconformidad con aparecer en el juego sin recibir la respectiva retribución. La aparición, sin embargo, está autorizada por FIFPro, la gremial que aglutina a los futbolistas en el mundo.