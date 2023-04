Jorge Segovia golpea la mesa en Unión Española y separa a cuatro jugadores que se negaron a pagar $ 1 millón por indisciplina

Unión Española se prepara para enfrentar hoy a Huachipato en un duelo pendiente de la sexta fecha del Torneo Nacional. Sin embargo, el elenco hispano saldrá con cuatro bajas debido a un acto de indisciplina que dejó el camarín de los Rojos complicado.

La situación de los futbolistas ha estado rondando al interior de la institución luego de que se enterasen que los involucrados se reunieran para compartir un asado para celebrar el triunfo sobre Deportes Copiapó, en el complejo en Malloco. Una vez que se retiró el cuerpo técnico, varios futbolistas fueron a comprar alcohol.

En total fueron ocho los jugadores involucrados, cinco de los cuales pertenecen al fútbol joven del club. Una vez que desde el complejo deportivo de Malloco le avisaran al gerente general de la institución, Cristian Rodríguez, la dirigencia decidió aplicarles una multa por sus actos de un millón de pesos a los profesionales y $500 mil para los juveniles, dinero que sería donado luego a la Fundación Real Madrid de Estación Central, que recibe a niños de escasos recursos.

Ante esto, los futbolistas decidieron apelar al castigo, recibiendo como respuesta solo la posibilidad de darles facilidades para el pago. Y como estos decidieron en bloque no cancelar la multa, fueron castigados deportivamente, por lo que no podrán sumar minutos mientras no cancelen lo adeudado.

Entre los deportistas castigados destacan Manuel Fernández, Jonathan Villagra, Rodrigo Piñeiro y el Sub 20 Vicente Conelli, quienes quedaron fuera de la convocatoria para enfrentar a los Acereros en Talcahuano.

Justamente por esta medida, los futbolistas recurrieron al Sifup en busca de ayuda y se encuentran evaluando los pasos a seguir.

Con esto, el equipo de Ronald Fuentes pierde alternativas para salir en busca del triunfo. una situación que los complica más aún, pensando en que Unión Española deberá luchar para salir de la parte baja de la tabla.

En la clasificación los hispanos marchan en la 12° posición con nueve puntos obtenidos tras dos triunfos, tres empates e igual cantidad de derrotas. De hecho, un eventual triunfo los posicionaría justo sobre Unión La Calera (8°) por la diferencia de goles, quedando a solo dos unidades de ingresar a la zona de clasificación a las copas internacionales.

Claro que Huachipato (18 puntos) también tiene motivos para dar lo mejor de sí, pues la victoria como local les devolverá el liderato exclusivo del Torneo Nacional que hasta ahora está en manos de Universidad Católica (18) por diferencia de goles.

El duelo entre Rojos y acereros está programado para hoy a partir de las 19.00 horas en el estadio Huachipato de la ciudad de Talcahuano.