Un seremi del Trabajo, un directorio incompleto y un bloqueo: el conflicto que dejó a los deportes acuáticos sin sueldos por tres meses

Momentos de suma complejidad atraviesa la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (Fechida). Sus entrenadores y funcionarios cumplieron tres meses sin recibir sus sueldos, lo que recién se solucionó el 31 de marzo. Esto, debido a un bloqueo de recursos efectuado por el Instituto Nacional del Deporte (IND), conocido como un proceso de supervigilancia, el que generalmente se da por temas de rendiciones de gastos. Sin embargo, este no fue el caso, lo que da origen a una historia bastante compleja.

Luego de la censura que le aplicó la asamblea general al cuestionado presidente Marcos Jara en 2021, asumió un directorio encabezado por Claudia Molkenbuhr, la segunda mayoría, y compuesto por el secretario Lorenzo Traverso, el tesorero Cristian Arellano y el director Rodrigo Díaz. El problema de ello es que el número de integrantes de la mesa es par, por lo que conforme al artículo 34 de los estatutos del organismo, en caso de empate, es la presidenta la que dirime las votaciones.

Así, desde noviembre de 2021 la conformación del directorio se encontraba sin elegir a un vicepresidente, lo que obligó al IND a tomar cartas en el asunto. Y lo hizo a través de un oficio presentado el 13 de enero de este año. En él advierte lo siguiente: “El problema de vuestra organización está relacionado con la dilación excesiva en la regularización del cargo vacante, ya que llevan más de una año con una integración para de la directiva”.

Tampoco el directorio de la Fechida, que termina su periodo este 25 de mayo, aceptó adelantar las elecciones generales. Anteriormente, la entidad se había comprometido a solucionar la situación antes de abril del año pasado, lo que no ocurrió. Luego, el 27 de junio se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria, donde resultó electa como vicepresidenta la entrenadora María Verónica Orellana Cané, quien fue la única candidata y logró el 67% de los sufragios. Sin embargo, fue la propia federación la que acusó vicios en el proceso y no aceptó la decisión, pero no recurrió al Tribunal Electoral para realizar la impugnación dentro de los 15 días hábiles que indica la Ley 18.593, por lo que el acto eleccionario quedó validado. Esto derivó en una denuncia de Orellana ante las autoridades del IND, lo que desembocó en el proceso de supervigilancia.

“Es importante velar por la transparencia en la gestión de las diferentes federaciones deportivas. Estas organizaciones dependen principalmente de los fondos públicos, por esta razón su correcto funcionamiento nos permite resguardar el buen uso de dichos recursos. No debemos olvidar, además, que por medio de las federaciones, los y las deportistas reciben los aportes del IND para sus entrenamientos, viajes y todo lo necesario para sus competencias en Chile y en el extranjero. Lo mismo ocurre con los sueldos de los técnicos y personal administrativo. Con un correcto funcionamiento, todos se ven beneficiados”, señala Israel Castro, director del IND.

Mientras que Claudia Molkenbuhr, al ser consultada por El Deportivo, afirma que no podía pasar a llevar la voluntad de los asociados y se desmarca de su antecesor. “Algunas personas están acostumbrado a hacer las cosas como en la época de Marcos Jara, a quien yo saqué del cargo. Y eso no está bien”, asegura. Culpa principalmente a Traverso por el proceso en que fue electa Orellana y expresa que esta última no quiso presentarse a una nueva elección, pese a que la Asamblea había establecido repetir el proceso. No obstante, la denuncia de la vicepresidenta electa ya estaba hecha.

La rebelión de la mesa

La situación también generó un quiebre en el directorio, el que se vio evidenciado con una dura carta enviada por Lorenzo Traverso y Cristian Arellano. “Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación de la incompatibilidad en el directorio y su impacto negativo, luego de haber buscado de diferentes maneras llevar el directorio de Fechida y su gestión adelante, llegando al punto hoy de no poder seguir asistiendo a reuniones de directorio. Como directores, como miembros activos y comprometidos con cada uno de ustedes como asociaciones, clubes, dirigentes, técnicos y deportistas, nos preocupa este tipo de comportamiento de la presidenta y del director (Rodrigo Díaz) que no solo sea inapropiado sino que también pueda tener un impacto negativo en nuestra federación”, señala el oficio dirigido a las asociaciones y al IND, con fecha 21 de marzo.

“Tanto Cristian Arellano, tesorero general, como Lorenzo Traverso, secretario general y ministro de fe del directorio, nos hemos retirado de las reuniones del directorio debido a esta situación. Solicitamos que se regularice la situación de incorporación del quinto director para liberar a la federación de la suspensión exigida por el IND, o que se realicen elecciones para todo el directorio, comprometiéndose a fijar una fecha y hora de realización en conjunto con el IND y establecer un cronograma de actividades que se deban realizar para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma. Esto ayudará a resolver la incompatibilidad en el directorio y permitirá que la federación se libere del bloqueo del IND de manera inmediata”, agrega la carta.

Las relaciones en esta nueva mesa están irremediablemente rotas. De hecho, la timonel señala que tanto el secretario como el tesorero insistente en continuar con “malas prácticas” y acusa que ambos “hicieron brazos caídos”. Traverso se defiende: “A qué iba a ir, si cada vez la presidenta nos ponía la pata encima. Estaba acostumbrada a definir todas las votaciones y a hacer lo que quería”.

Tras la carta, Díaz renunció al cargo y el lunes pasado se eligió a su reemplazante, José Villarroel. Sin embargo, Molkenbuhr acusa que el dirigente de Iquique no tiene los papeles en regla. Eso sí, Orellana fue aceptada como vicepresidenta, con los votos de Traverso y Arellano. “Para que asuma el señor Villarroel, la Municipalidad de Iquique le tiene que dar un certificado de vigencia”, advierte la presidenta, que asegura que pese a que el proceso de supervigilancia va a seguir. Traverso, en tanto, dice que los trámites se están haciendo ante el Registro Civil y que el dirigente nortino está regularizando su situación.

Pese a ello, la presidenta garantiza que “los recursos están asegurados, porque el primer semestre lo va a administrar ADO”. Precisamente, esta última entidad también estuvo bloqueada por problemas de rendiciones.

Una autoridad de gobierno

El caso de Rodrigo Díaz Cordaro es particular, debido a que además de haber sido director de Fechida, también se desempeña como seremi del Trabajo y Previsión Social en la Región de Aysén y es militante PPD. Hasta hace unos días cumplió ambas funciones de forma paralela.

En la Subsecretaría del Trabajo, repartición a cargo de los distintos seremi, señalan que todo está en orden. Al ser consultado por El Deportivo, el organismo expresó que Díaz había informado de su labor en el directorio de la Fechida y que además no recibía sueldo por integrar esa mesa. Mientras que Molkenbuhr no ve cuestionamientos éticos a la labor del exdirector. “Distinto sería que fuese un funcionario del IND el que integrara el directorio, pero esto no está en la misma línea. Además, estas funciones no las cumplía en horas de trabajo. Lamentablemente se vio obligado a renunciar porque fue expuesto. Él no ha hecho nada que contraviene a la ley”.

Lorenzo Traverso tiene una visión distinta. “Los funcionarios públicos pueden trabajar en federaciones. Lo que no se ve bien es que un seremi del Trabajo haya validado esta falta de pagar los sueldos y se haya prestado para esto, sabiendo la formalidad”, expresa.

Por otra parte dice que “todo se pagó el viernes pasado, a través de los recursos de ADO. El PDA lo estamos pagando con recursos propios. Hoy tenemos cinco millones en la cuenta de recursos propios, porque los mismos miembros activos están adelantando el pago de sus licencias y están pagando sus anualidades, porque respaldan la gestión de esta presidenta”. Y adelanta que irá a la reelección, donde su rival será Traverso. “Me voy a presentar, me gustaría se presidente. Pero más allá de eso, ojalá se sume mucha más gente”, expresa.