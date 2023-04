“Un rendimiento para el olvido”: en Argentina le dan con todo a Paulo Díaz por su actuación en la derrota de River Plate en la Copa Libertadores

El debut de River Plate en la Copa Libertadores estuvo lejos de ser bueno. Tras una complicada visita a La Paz, el elenco Millonario de Paulo Díaz terminó derrotado por 3-1.

Si bien el defensor nacional pudo inscribirse en el marcador al intentar convertir con un cabezazo, un error en el fondo le terminó costando un gol y las críticas de la prensa transandina.

El sitio As Argentina señaló que “pudo haber marcado de cabeza en el arranque. Un error suyo en la salida derivó en el segundo tanto de los locales. Le costó hacerse fuerte en los duelos”.

Un panorama similar a lo que consignó La Página Millonaria, que profundizó en las complicaciones para marcar a Enrique Triverio, autor de dos de los tres goles de los bolivianos.

“Un rendimiento para el olvido del chileno, que perdió absolutamente siempre con Triverio. Protagonizó una salida en falso que derivó en el segundo del local”, lanzaron.

A su vez, Diario Olé escribió en el uno a uno de River que Díaz “exigió a Palavecino con un pase en la salida en la jugada del 2-0. Metió un cabezazo que le tapó Vizcarra en la primera llegada de River. Notoriamente ahogado en el segundo tiempo y superado con demasiada facilidad”.

Clarín fue otro de los medios que se refirió a la oportunidad de Díaz salvada por el portero rival. “El equipo de Martín Demichelis salió a jugar como si no estuviera haciéndolo a 3.600 metros sobre el nivel del mar. De entrada, fue a buscar un gol y le metió mucha intensidad a sus ataques. Tal es así que en dos minutos creó dos chances claras. Una, tras una pelota parada, en la que Palavecino ubicó bien a Paulo Díaz pero Viscarra estuvo rápido de reflejos para sacarle el cabezazo al chileno. Y un ratito más tarde, el arquero de The Strongest sacó un fuerte remate de Aliendro, quien apareció por sorpresa en el área rival tras una buena presión de sus compañeros”.

“Diez minutos más tarde del penal, The Strongest haría usufructo de otra falla, pero esta vez de un par de futbolistas de River. Paulo Díaz entregó mal un pase a Palavecino, quien quiso corregir poniendo el cuerpo pero no alcanzó a dominar la pelota y de esa pérdida, vino el segundo de The Strongest, con una gran definición de Triverio”, agregaron.

El análisis de Demichelis

Tras el partido, el técnico de River Plate Martín Demichelis tomó la palabra para referirse a la caída, rescatando la entrega del equipo en los minutos finales buscando disminuir la diferencia en el marcador.

“Hubo facetas muy diferenciadas en los 90 minutos. Arrancamos muy bien. Antes del penal, tuvimos dos situaciones muy claras para ponernos en ventaja. Fallamos en la finalización, en ser contundentes. Nos pusimos 0-2 cuando el rival no había llegado prácticamente. Obviamente hubo un quiebre emocional, donde ellos empezaron a tomar mejor posición en el campo”, comenzó señalando.

“Mi balance en lo duro que significa arrancar la copa con una derrota... Creo que jugamos muy bien 70 minutos, incluso la etapa final donde acá normalmente sufren cualquier equipo. Dominamos los últimos 30 minutos”, agregó.

También lamentó las oportunidades perdidas para descontar. “Después del 0-3, hubo una sensación de que nos íbamos a llevar más goles en contra para casa. Nos acomodamos y terminamos siendo muy superiores. Si hubiésemos tenido mejor finalización, nos hubiésemos puesto en partido. Es duro, no es nunca bienvenido recibir tres goles. Ellos fueron contundentes en las primeras que tuvieron; nosotros no. En líneas generales, fuimos protagonistas del partido generando muchísimas situaciones de gol”, comentó.

A su vez, hizo referencia al fallo de Díaz en el segundo tanto. “Los dos primeros goles son evitables porque son más errores nuestros que mérito del rival. Esto es La Paz y todo el mundo sabe lo que significa jugar acá. Me voy disconforme con el resultado, pero no con los 90 minutos del partido”, cerró Demichelis.