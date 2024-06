La increíble confesión de Roger Federer sobre una especial fotografía con Rafael Nadal

A casi dos años de su retiro, Roger Federer ha reflexionado en profundidad sobre esa semana en la Laver Cup, donde se despidió del tenis profesional jugando un partido de dobles junto a Rafael Nadal. Una postal histórica a estas alturas que este 20 de junio se podrá volver a revisar a través de un documental realizado por el equipo del serbio.

Eso fue el pretexto de una extensa entrevista, donde Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam, habló sin pelos en la lengua sobre su retiro, su vida actual y la relación con Nadal, quien además de ser el gran rival de su carrera, se transformó en una persona extremadamente cercana.

De hecho, en medio de la conversación con el periódico El País, Rog llegó a confesar que tiene guardada una copia de la icónica fotografía en donde salen de la mano llorando en el homenaje final al partido que disputaron en la Laver Cup.

“La tengo en casa, enmarcada, en un espacio donde tengo algunas imágenes de mi carrera. No quiero fotos por todos lados, así que las tengo en una zona específica. Y cuando paso por delante de ella siempre me llama la atención porque refleja nuestra camaradería, nuestra amistad y también la rivalidad, todo en una sola imagen”, admitió el extenista de 41 años.

Ahí también explicó por qué decidió el gesto de darle la mano al español. “Es un momento en el que ambos somos capaces de reflexionar sobre todo lo que acabábamos de vivir, recordando nuestra carrera y lo afortunados que hemos sido de ser tenistas, de haber podido convertir nuestra afición en una profesión de ensueño. Eso es lo que significa para mí esa foto. Fue un gran momento, corto, tomar su mano durante un segundo, y básicamente, mostrarle mi agradecimiento a través de ese toque”, agregó.

En esa parte de la conversación, Federer también contó de manera sorprendente que en su momento se sintió complicado por la opción de que el español fuese el primero del Big Three en anunciar su retiro. “Me preocupaba que Nadal pudiera dejarlo antes que yo. Había señales que nos hacían sentir que Rafa no estaba bien y que no iba a durar tanto como lo ha hecho. No pensaba que yo pudiera jugar más allá de los 37 o los 38, y lo mismo para él, pero entonces encuentras otra vez un lugar en el que empiezas a sentirte mejor. Pero sí, me preocupaba que Rafa se pudiera ir y, de hecho, pensé que podía llegar a hacerlo tras ganar a Medvedev, en la final del Open de Australia de 2022. Pensé que tal vez lo haría allí o en Roland Garros. Yo hubiera sido increíblemente feliz por él, pero a la vez hubiera supuesto un shock para mí”, señaló.

Una relación especial, si se piensa que fue Nadal quien lo privó en reiteradas ocasiones de algunos de los torneos más importantes del mundo. Un enfrentamiento que también tuvo con Novak Djokovic y Andy Murray, pero que al final del día los terminó uniendo más que separando. Eso sí, también explica que hay otros motivos. “Creo que lo que de verdad nos conecta a todos nosotros, incluido Andy, es el hecho de haber sido padres; más allá de todos los partidos que hemos jugado y de la rivalidad, en ese sentido tenemos mucho en común y de lo que hablar. Novak tiene dos hijos, Andy cuatro y Rafa estaba entonces cerca de tener el primero. Fue hermoso poder vivir todo aquello como una familia”, sostuvo.

Finalmente, reflexionó en torno a su retiro y cómo lo ve luego de dos años fuera de las pistas del circuito profesional. “Se siente una sensación increíble, como si estuvieras en una especie de funeral de tu propia vida. Es una sensación muy extraña, para ser honesto. Estás completamente alerta y vives un gran desenfoque a cámara lenta de todo lo que está pasando. Es como una operación: solo sabes lo que se siente una vez que has pasado por ella. Nunca hubiera pensado que el final estaría tan cargado de experiencias”, contó Federer.