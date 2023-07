Fernando Zampedri revela que adelantó su regreso tras la derrota con la U: “Tenemos mucha sed de revancha”

Universidad Católica llegaba herida a su duelo con Santiago Wanderes. La derrota ante Universidad de Chile no sólo había sido holgada, sino también le impidió seguir escalando en la tabla del Campeonato Chileno.

Pero la Copa Chile, tal como dijo Ariel Holan, “es otro torneo”. Y aunque los de Las Condes no mostraron su mejor versión, si dejaron claro que tenían ganas de sacarse la espina que les clavó la U. O al menos eso fue lo que conversaron en el vestuario antes de salir al gramado del Santa Laura, donde Fernando Zampedri encabezó la arenga.

“Eso queda en el camarín... Pero el viernes no tenía ni una posibilidad de jugar y el sábado me puse los zapatos, intenté patear y quería sumar. Necesitaba estar ahí, en este momento del grupo”, aseguró el goleador que regresó a las canchas tras ser operado por una exostosis de calcáneo del talón derecho.

El mismo que reveló en TNT Sports que aún le faltan dos semanas más para estar al cien por ciento, más necesitaba apurar su regreso porque “en la semana sufrimos un golpe que nos dolió mucho y ahora tenemos que estar unidos y tirar todos para adelante. Y tenemos mucha sed de revancha, porque queremos conseguir los objetivos”.

Por su parte, Alexander Aravena -autor del segundo gol- detalló que estaba “feliz por el equipo, porque se ganó. Estábamos trabajando bien y no se nos había dado, por lo que valoramos más este triunfo”. Luego añadió que “fue un resultado negativo en el Clásico, pero queda Copa (Chile) y Campeonato y este triunfo nos da mucho ánimo para seguir”.

En tanto, el adiestrador de los estudiantiles reveló que “fue un partido duro, muy dinámico y agresivo, dónde nosotros tuvimos solidez defensiva y eso es muy importante”. ¿La razón? Holan aún masticaba la derrota contra los laicos.

“Esta fue una noche muy positiva tras el trago amargo del miércoles. Pero son dos campeonatos diferentes porque en el otro queda toda una rueda y aquí si no ganas, no pasas.... Pero tenía la tristeza propia de ese marcador, porque quiero mucho al club y nunca me tocó en mi carrera un marcador así en un clásico”.

Por último, y en la otra vereda, Francisco Palladino reflexionó que “el trámite del partido dio chances para que el resultado fuera diferente y ellos mataron en el momento preciso”. Acto seguido, el adiestrador de los de Valparaíso concluyó que “en el primer tiempo no nos lastimaron, tuvimos situaciones claras de gol y ellos si concretaron la única que tuvieron. En el segundo, ellos esperaron y cuando nos equivocamos lo pagamos muy caro”.