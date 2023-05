La UC se preocupa por su goleador: los detalles de la intervención quirúrgica de Fernando Zampedri

Las vacaciones del conjunto cruzado no son del todo tranquilas. Una dolencia de su máximo goleador, Fernando Zampedri, interrumpieron la calma que se vive en San Carlos de Apoquindo y preocuparon al cuerpo médico del conjunto estudiantil.

Por lo mismo, el delantero fue sometido de inmediato a un procedimiento quirúrgico -este martes por la tarde- para corregir “una exostosis de calcáneo del talón derecho”. Según informa la tienda cruzada “la cirugía se desarrolló exitosamente y sin contratiempos” en una de las clínicas de la Red de Salud UC Christus.

“Estamos conformes con el procedimiento que realizamos en el pie derecho de Fernando Zampedri. Se le practicó una exostectomía de calcáneo, sin incidentes. Desde ahora iniciará su periodo de recuperación”, detalla el jefe médico de Universidad Católica, Andrés Villa.

Y si bien, el equipo dirigido por Ariel Holan solo anuncia que “deseamos una favorable recuperación a Fernando Zampedri y que podamos tenerlo pronto de vuelta en las canchas defendiendo los colores de Universidad Católica”, se espera que el artillero esté fuera las próximas tres semanas sin realizar ejercicios para la alta competencia.

Por lo mismo, su presencia está en duda para el compromiso que la UC tiene con Santiago Wanderers, el viernes 23 de junio, por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile. Más, desde Las Condes no se descarta del todo su participación pues dependerá de la evolución que tenga el jugador, aunque en la pre-cordillera se asegura que estará en la reanudación del Clásico Universitario.

Zampedri ya lleva 94 anotaciones con la camiseta académica y supera en el escalafón de goleadores históricos uno de los ídolos del equipo, Alberto Acosta. Más, eso no lo ha hecho merecedor todavía de la renovación de su contrato, el cual termina en diciembre de este año.

Sin embargo, ambas partes están de acuerdo en que el vínculo se prolongue más allá de este 2023 y hasta la máxima autoridad de la sociedad anónima universitaria habló de ello: “Hay una conversación ahí para intentar prolongar eso”, dijo Juan Tagle en conversación con El Deportivo.

Y la respuesta del transandino no se hizo esperar: “Desde que llegué a esta institución me trataron muy bien, tanto a mi familia como a mí, así que feliz por estar acá y a disfrutar el tiempo que me queda”.

