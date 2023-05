La asignatura pendiente con la UC que urge a Fernando Zampedri

Fernando Zampedri anotó los dos goles de la victoria de Universidad Católica sobre Copiapó. Ambos fueron de lanzamiento penal. El Toro llegó a 94 anotaciones con la camiseta estudiantil y superó en el escalafón de goleadores históricos a otro argentino que se perpetuó en la memoria colectiva de los hinchas del equipo de la franja: Alberto Acosta. Ahora, va decididamente a derribar a Milovan Mirosevic, que le supera por dos tantos. Para alcanzar el primer puesto del escalafón le falta bastante más: Rodrigo Barrera marcó 118 tantos para los cruzados. “La verdad es lindo. Tengo respeto hacia ellos. Disfruto estar en ese lugar, pero siempre dije que cada uno hace su camino, cada uno tiene su historia, así que solo admiración para ellos y yo sigo mi camino”, declaró en el retorno a Santiago.

Para darle caza a Chamuca, el ex jugador de Rosario Central va a necesitar tiempo. Y ese factor, es precisamente, el que puede jugarle en contra. La relación contractual que le une al club de Las Condes vence a fines de diciembre. Zampedri quiere seguir y la dirigencia también ha mostrado intenciones de que permanezca. Pero, por el momento, apenas son declaraciones. El pacto aún no se rubrica. Y el goleador se inquieta. “Desde que llegué a esta institución me trataron muy bien, tanto a mi familia como a mí, así que feliz por estar acá y a disfrutar el tiempo que me queda”, puntualizó respecto de la incertidumbre en relación a su futuro.

Política institucional

“Sí, pero hay una conversación ahí para intentar prolongar eso”, admitió Juan Tagle, el presidente de Cruzados, en la entrevista que le concedió en abril a El Deportivo. En esa conversación, eso sí, el directivo estableció con claridad que la pretensión institucional es que el artillero permanezca en el club. “Sí, sería una linda noticia que Fernando, con todo el esfuerzo y lo que nos ha entregado estos años, lograra ese hito. Ser parte del club en los momentos en que un jugador logra algo como eso, sin duda que son cosas que dan mucha satisfacción. Ojalá lo logre, pero teniendo claro que primero son los objetivos colectivos, el campeonato; y después estos objetivos son secundarios, pero son importantes”, manifestó en relación a la posibilidad de que Zampedri le dé alcance a Barrera en el histórico ranking de goleadores.

Fernando Zampedri se lamenta el penal perdido ante Huachipato. (Foto: Agenciauno)

Hasta ahora, sin embargo, los acercamientos han sido solo preliminares. Esa situación tampoco es casual. Habitualmente, el club estudiantil suele estirar las definiciones de esta naturaleza. Pasó antes, por ejemplo, en los mejores momentos de Diego Buonanotte en la institución. Aunque había certeza respecto de la importancia que tenía en su época de oro en el equipo universitario, las resoluciones se estiraron.

Esa determinación obedece a una estrategia bien definida: evitar que se produzca un eventual relajo entre los futbolistas y, en sentido contrario, propender hacia un alza de rendimiento que los lleve a ‘justificar’ la decisión de mantenerlos en la institución. Un riesgo considerando que el aspecto reglamentario podría jugar en favor del jugador si determinase aceptar una eventual oferta de otro club. Puede hacerlo a seis meses de que expire su actual contrato.

Un boomerang

Zampedri suma nueve goles en 13 partidos en el Campeonato Nacional. Contabilizados los que ha marcado en todas las competencias que ha disputado este año, los números se elevan a 12 tantos en 15 compromisos. Ante los atacameños consiguió su decimoquinto doblete en partidos en Primera División, aunque con una salvedad: es la primera vez que dicho registro se estructura exclusivamente desde los 12 pasos.

Eso sí, el bombardero cruzado vivió momentos de incertidumbre, indefectiblemente ligados a la incertidumbre respecto de su futuro. Por el Campeonato Nacional estuvo sin festejar durante dos meses. El 12 de marzo le había marcado un doblete a Unión Española y recién volvió a abrazarse junto a sus compañeros por una conquista de su autoría recién el 11 de mayo, frente a Huachipato, cuando marcó el descuento en la caída del equipo de Ariel Holan frente a los acereros, en Talcahuano. Esa racha solo fue interrumpida por la anotación que le endosó a Colina, en el agónico tanto que les permitió salvar el honor, llevar la serie a la definición por penales y, finalmente, seguir en carrera en la Copa Chile.

El derrotero de ese oscuro lapso de su carrera consideró 300 minutos sin festejar en la categoría máxima del balompié nacional y, para peor, tres penales desperdiciados, una cifra inédita en su producción y una muestra clara de que había extraviado la confianza. El doblete frente a Copiapó puede transformarse en el envión que necesitaba para seguir consolidando su hegemónica posición en la tabla de goleadores, que lidera junto al hispano Leandro Garate, aunque de reojo, con certeza, Zampedri seguirá mirando hacia un futuro que todavía le resulta incierto. Hasta que la UC decida lo contrario.