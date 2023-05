La extraña cena de Haaland que revuelve sus redes sociales

El noruego Erling Haaland sigue destacando en el fútbol inglés. El delantero del Manchester City fue protagonista en el último triunfo de los ciudadanos sobre Everton al anotar uno de los tres goles con los que terminaron llevándose la victoria.

Y ya con los puntos e el bolsillo, llegó al hora de celebrar con una merecida merienda. Así, el atacante compartió la imagen de su comida que terminó llamando la atención de sus seguidores.

Allí se apreciaba unos trozos de carne esparcido sobre una superficie. “Esto es encantador”, escribió Haaland sobre la imagen. Un nuevo gusto culinario que se dio y que lo mantiene como uno de los delanteros más peligrosos de la Premier.

A nivel personal el futbolista de 22 años arrastra una gran temporada. Ha conseguido registrar 52 goles en 48 partidos desde que llegó al City en 2022 y en la temporada actual marcha en el primer lugar de la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Arsenal, su más cercano perseguidor, aunque los Gunners tienen un partido más en la competencia.

Y ahora su gran desafío será este miércoles en la Champions League. Los celestes se jugarán el paso a la final de la competencia europea contra el Real Madrid. En la ida disputada en el estadio Santiago Bernabéu el marcador quedó igualado 1-1.

Un menú nada novedoso

Hace algunos meses la dieta del goleador de la Premier League ya había sido noticia. Esto después de que se volvieran a viralizar unas imágenes de un documental que explora en sus inicios donde queda claro que la alimentación es una de las bases de su desarrollo físico.

En la película The big decisión (La gran decisión) Haaland reconoce que come corazones e hígados de forma habitual. En una de las escenas el entrevistador no podía creer la respuesta del noruego hasta que le llevó a la mesa unos paquetes al vacío con la carne señalada. “Pero... ¿Esto es corazón?”, preguntó el entrevistador. “Sí, el corazón”, contestó Erling.

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, señala más adelante en el diálogo.

Y hace unos días en su entorno confirmaron otro de los nutritivos gustos de Haaland. Una de las proteínas que más consume es la leche. “Se podía beber litros y litros durante la semana”, explicaban en su entorno. De hecho, en Instagram el ariete llegó a definir la bebida como su “poción mágica”.

Sufriendo las consecuencias de la fortaleza

Con los números logrados en su carrera se puede demostrar que frenarlo en el área es una tarea muy complicada para los defensores, quienes tienen que exigirse al máximo para intentar frenarlo.

Y las consecuencias de esto quedaron en evidencia tras el último duelo. Una vez finalizado el compromiso entre el Manchester City y Everton, el noruego se sacó la camiseta y dejó a la vista una serie de arañazos en el cuerpo. Algunos de ellos fueron provocados por la marca del colombiano Yerry Mina, quien tras el partido fue encarado por Pep Guardiola.

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para hacer eso’”, reconoció en la conferencia de prensa posterior al duelo, aunque descartó ofrecer más detalles de la conversación.

“Esto no se trata de lo físico, tampoco mental. Hay cosas que no es necesario hacer y las hace todo el tiempo, con él, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish). Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, añadió.