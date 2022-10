La particular dieta de Erling Haaland que lo tiene encumbrado como uno de los mejores futbolistas del mundo

El rendimiento de Erling Haaland en el Manchester City durante esta temporada ha sido sobresaliente. El delantero noruego tiene un impecable registro en la máxima categoría de Inglaterra que también ha podido desarrollar en la Champions League.

Tanto ha sido que incluso hace algunos días se presentó una propuesta al parlamento británico para que el atacante no participara más de la Premier por considerarlo un robot que llegó a tener más de dos millones de firmas, claro que, por razones obvias, esta fue eliminada para darle cabida a otros temas relevantes.

Ahora el jugador, en el marco del documental The big decisión (La gran decisión) sobre el desarrollo de su carrera hay un detalle que llamó profundamente la atención y que tiene que ver con su alimentación.

Allí Haaland reconoce que corazones e hígados son parte de su dieta habitual. En la película, el entrevistador no podía creer la respuesta del noruego hasta que le llevó a la mesa unos paquetes al vacío con la carne señalada. “Pero... ¿Esto es corazón?”, preguntó el entrevistador. “Sí, el corazón”, contestó Erling.

Una de las explicaciones que dan desde Inglaterra es que debe consumir cerca de seis mil calorías al día para mantener su físico apto para el nivel al que debe enfrentarse en las canchas de fútbol.

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, señala más adelante.

Pero esta no es la única curiosidad, pues también confesó lo importante que es para él mantener una rutina en su vida. También destacó que tiene un sistema de purificación de agua y resaltó la importancia de la luz solar.

“Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar en los ojos; es bueno para el ritmo circadiano. También comencé a filtrar un poco el agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo”, afirmó.

La “decepción” de Guardiola

El Manchester City se midió el sábado contra Southampton obteniendo el triunfo por un contundente 4-0, claro que Haaland solo anotó un gol. Tras el duelo, Pep Guardiola comentó en la conferencia de prensa que “estoy decepcionado de él por no anotar tres goles. Es por eso que hay una petición para despedirlo (...)”, bromeó el DT tras la victoria con las anotaciones de anotaciones de Joao Cancelo (20′), Phil Foden (32′), Riyad Mahrez (49′) y el propio Haaland (65′).

“Las expectativas aquí son tan altas que la gente espera que marque tres o cuatro goles en cada partido”, continuó. “Pero al final él estaba allí para marcar. Nos ayudó de nuevo, manteniendo el balón y peleando. Creo que Erling jugó muy bien hoy”, finalizó el técnico de los celestes.