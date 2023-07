La excusa de Clemente Montes al volver a la UC desde el Celta de Vigo

Clemente Montes está de vuelta. No alcanzó a durar un semestre en el fútbol español. Partió a préstamo al Celta de Vigo, ilusionado con demostrar las condiciones que había exhibido en su irrupción en Universidad Católica. El plan, claramente, no fructificó. Partió al equipo filial y ni así tuvo continuidad. La escuadra española no ejerció la opción de compra que tenía sobre su pase.

Montes se reincorpora a los cruzados. Ahora tendrá que bregar por un espacio en la escuadra de Ariel Holan, quien había anticipado su retorno. ““Tengo entendido que Clemente tiene contrato con Celta hasta el 30 de junio y que posteriormente es jugador del club, y lo que estamos pensando es que vuelva el 1 o 2 de julio. Está claro que Celta no hace uso de la opción y que Clemente es jugador del club. Dentro de unos días habrá un panorama más claro”, había dicho el técnico hace una semana. A los 22 años, Montes necesita continuidad. No la tuvo en el balompié ibérico, donde jugó 233 minutos en 11 partidos en la Segunda B.

Escasa autocrítica

El delantero vuelve para recuperar el tiempo perdido. Y, por cierto, la confianza. En el camino, hace un pálido balance de su experiencia en el Viejo Continente. Una revisión que, por cierto, contiene una escasa autocrítica. “Ha llegado el momento de regresar a Chile luego de vivir una gran experiencia en mi ex club, el Celta de Vigo”, introduce en un posteo que publica en su cuenta en Instagram.

Luego, da paso a las conclusiones. “Fueron pocos meses de competencia ya que lamentablemente sufrí una lesión a mi llegada, pero eso no fue impedimento para vivir, entender y competir en el fútbol español”, valora, sin entrar en el análisis de lo que le faltó para prolongar la permanencia, como se planteó cuando partió.

Lo siguiente fueron muestras de gratitud hacia el club gallego. “Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los profesionales del club, siempre me dieron su mejor trato, consejo, apoyo y por sobre todo, me hicieron un mejor profesional dentro y fuera del campo”, sostiene. Y deja entrever su deseo de volver alguna vez. “Hoy me toca regresar pero no tengo dudas que en algún momento nos volveremos a encontrar”, plantea.

Ahora, su enfoque estará puesto en luchar por un lugar en el equipo cruzado. El año pasado participó en 17 encuentros del Campeonato Nacional y anotó tres goles. En la Copa Chile sumó otros tres encuentros, sin anotaciones.