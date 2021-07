Florentino Pérez: “Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”

El diario digital El Confidencial publicó este martes una serie de audios en los que se escucha al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, meses después de su salida del club en 2006, criticando con dureza a Iker Casillas y Raúl González, quienes en ese momento eran parte del club y que hoy están relacionados con el club.

Sobre el guardameta indicó que “No es portero para el Real Madrid, que quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que los… (se interrumpe el audio) le adoran, quieren hablar con él… No sé. Le defienden tanto. Pero bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”.

Además, en otro audio se escuchan nuevas criticas sobre el exdelantero.

“Zidane es un magnífico tío. Y Beckham y Ronaldo, ¿no? Pero luego están aquellos que se creen que... Vamos a ver. Ronaldo es un jeta y punto. Además, estos son unos jetas todos. Malos son... Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado, para su propio beneficio. Él y su representante. El culpable de que el Madrid vaya mal... Mira, yo me he ido entre otras cosas por él. Porque él, como ya se considera acabado y se considera ya tal (...), dice: ‘Antes de que yo me acabe y que esos... voy a acabar con el Madrid’. Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores para que digan: ‘Es que es el Madrid el que está mal, no Raúl’. Es terrible lo malo que es el chaval. Y yo no puedo con ese problema y como no puedo con ese problema y tengo mucho que hacer y tenía que hacer la fusión de Abertis con Autostrade y otras cosas más, pues oye, ya he estado seis años, he sido feliz...”.

Posterior a eso agrega que “mucha culpa de lo de Raúl es de Ginés (Carvajal) (...) En el Madrid no va a jugar más. Hasta para no jugar es mejor irse del Madrid. Es que estar en el Madrid y no jugar va ser un martirio. Vamos, yo creo que se tiene que ir. Está destrozando el Madrid y todo, destroza todo para que... O sea, él ‘o yo o el caos’. El caos, claro”, concluye.

También tuvo palabras para otras de las figuras de la época como David Beckham, Ronaldo, Zidane y Figo.

“Beckham es un buen tío. Es listísimo, qué cojones. Gana 30 millones de euros al año. Ya debe ser listo. Mira, los dos que más ganaban eran Beckham y Ronaldo. Esos ganaban 30 millones de euros al año. Entre todo. Después Zidane, que debía ganar 25. Y después ya nadie. Porque Figo tenía... un reloj en su pueblo, otro no sé qué, el banco, que no tenía nada. Porque todos los demás se los hemos buscado nosotros. El de Audi le buscamos por darle algo a Raúl y a Figo. Pero nada, si no no tenía nada. Si es que Raúl no vende nada, macho, no es un producto mediático”.

Más adelante en la conversación sigue criticando a los futbolistas. “Los jugadores son unos egoístas. No se puede contar con ellos para nada y además el que cuente con ellos se equivoca. Te dejan tirado y tal. Es una tontería. Yo tengo un concepto horrible de los jugadores, macho, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas, macho”.

Los descargos de Florentino Pérez

Tras la divulgación de los audios, el presidente del Real Madrid emitió un comunicado. En él, Pérez señala que “Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial”.

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”, continúa.

“Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”, sigue en el comunicado.

Por último anuncia que “He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar”.