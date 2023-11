Francisco Solís, medallista de plata en los Juegos Panamericanos, solicita ayuda económica para competir

Francisco Solís cerró su actuación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con una medalla. El judoka compitió en la final de la categoría de +100 kg, cayendo en la definición por el oro contra el cubano Andy García.

Claro que tras conseguir la presea, Solís ha comenzado a plantearse su próximo desafío: conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, el factor económico no está a su favor, por lo que inició una campaña en sus redes sociales con el fin de conseguir auspiciadores.

“Aquí Francisco Solís, medallista de plata en estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en la disciplina de judo, categoría de más de 100 kilos. Quisiera pedir ayuda, ya que en este momento me encuentro en una fundación que tiene unos proyectos y solamente me falta el financiamiento para el próximo año poder competir en los campeonatos del circuito mundial y poder tomar los puntos suficientes para poder clasificar a unos Juegos Olímpicos”, comienza diciendo en un video.

“Este es uno de mis más grandes sueños: poder representar a mi país en unos Juegos olímpicos y sería de mucha ayuda si ustedes pudieran aportar con un granito de arena para poder cumplir este sueño. De antemano, muchas gracias”, agrega el subcampeón panamericano.

A su vez, realizó un llamado a las empresas para que entreguen sus aportes a través de la Ley de donaciones.

El caso de Jacob Decar

Otro deportista que ha tenido que recurrir a las rede sociales para solicitar aportes es el ciclista Jacob Decar, quien se colgó la medalla de bronce en la prueba de omnium en los Panamericanos. Para dicha especialidad se presentó con lo que pudo, pues las ruedas de su bicileta eran prestadas.

Ahora busca reunir recursos para poder adquirir unas propias para presentarse en el Campeonato Nacional de Pista.

“Estoy necesitando ayuda porque debo comprarme unas ruedas de competencia que son bastante caras y no tengo el dinero para comprarlas. Ellas son una parte esencial de la bicicleta y se ocupan para las competencias y siempre he tenido que estar consiguiéndomelas”, expuso.

Luego agregó que “del 7 al 10 de diciembre es el Campeonato Nacional y no tengo las ruedas para competir”. Pero eso no es todo, porque el atleta comparte que “en los controles selectivos me he tenido que conseguir ruedas con amigos o conocidos para poder presentarme y clasificar a las competencias en las que siempre he estado sacando medallas”.

La cuenta de Instagram del medallista es @jacobdecar y el costo total de las ruedas es de $2.886.720.