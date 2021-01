Gabriel Suazo: “De pequeño recuerdo momentos malos de Colo Colo, pero no uno como este”

Este miércoles Gabriel Suazo tomó la palabra en el estadio Monumental para referirse al presente de Colo Colo y los desafíos que le espera al club para poder mantenerse en la Primera División.

“Nosotros venimos jugando finales desde hace bastante tiempo. Sacamos bastantes cosas en limpio. Hicimos bastantes cosas desde ese partido (contra La Serena) para progresar desde lo colectivo y lo individual. Nos gustaría haber obtenido más puntos. Pero lo hemos visto en la forma en la que hemos salido a buscar los partidos”, comentó.

A su vez se refirió a las críticas que ha recibido y cómo las ha manejado. “Siempre hay gente que te critica y uno tiene que tomar las críticas de los que están más cerca tuyo, de los compañeros, del cuerpo técnico. Esas son las que te ayudan a seguir mejorando”.

“Obviamente la gente tiene derecho de criticarte. Con el tema de las redes sociales cualquier persona se siente con el derecho de hacerlas. Pero uno se queda con lo de los más cercanos para sacar la situación adelante”, agregó más adelante.

También, como jugador formado en Colo Colo, se refirió a la posición del club que los tiene complicados y metidos en la batalla por mantener la categoría.

“Vengo de la cantera como varios de mis compañeros. Es un momento muy duro. De pequeño recuerdo momentos malos, pero no recuerdo que se haya estado peleando para evitar el descenso. No recuerdo un momento como este. Estoy orgulloso de poder estar en este momento difícil para poder dejar al club en el que tanto tiempo he estado, que tanto cariño le tengo, poder estar dando la cara dando lo mejor de mí”, indicó.

“Lo que jamás voy a dejar de hacer es correr, meter, dejar todo lo que tengo de mí para ayudar al equipo. En el tema de actitud eso nunca voy a dejarlo atrás. Siempre voy a estar al 100% con el equipo para poder quedarnos donde Colo Colo se merece que es en primera”, complementó.

Otro tema que tocó Suazo es la posibilidad que tienen de depender de ellos mismos para mantenerse en la máxima división.

“Si bien no hemos conseguido todos los puntos que quisiéramos, hemos obtenido mejores resultados. Hemos sentido la convicción del esfuerzo que está haciendo cada jugador. Lo más importante de cada jugador es que no puede parar de correr. Así hemos conseguido buenos resultados. Hoy ya estamos en una opción de pelear por mantenernos, dependiendo de nosotros mismos. Vamos a pelear para que la institución se quede donde debe estar”, manifestó.