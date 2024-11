Gareca, justo antes de jugarse la vida en la Roja: “No voy al estadio para no exponerme; la gente no está bien, mi presencia puede irritar”

Ricardo Gareca se planta en la testera de la sala de conferencias de la sede de la ANFP, en Quilín, con su semblante tradicional. En la expresión de su rostro no se advierte si está enojado o no lo está. Preocupado debe estar. La tabla de posiciones apremia a la Roja: inicia la jornada en el último puesto de las Eliminatorias, con cinco puntos. De hecho, la primera misión es desplazar a Perú, que tiene uno más, y relegar a los incaicos al sótano. Aunque lo concreto es que el DT tiene un ultimátum encima: debe sumar cuatro puntos en la doble fecha, que también contempla el choque frente a Venezuela, en el Estadio Nacional. Así se lo exigió la dirigencia de la ANFP, que encabeza Pablo Milad.

El Tigre se acomoda el pelo y, luego, habla de todo. Desde el análisis futbolístico hasta la materia que se llevó la atención en los últimos días: el retorno de Arturo Vidal. El Rey aparece por primera vez en su proceso, después de las duras críticas a las gestión del entrenador. Las diferencias se zanjaron rápidamente.

Un solo objetivo

Gareca responde por el retorno del Rey. “Creemos que es un momento propicio para él. Aprovecho para felicitar a Colo Colo, también a la U. Han encendido el campeonato. Llegaron a una instancia que nos atrapó a todos. Colo Colo terminó coronándose en un año muy bueno para el fútbol chileno a nivel de clubes. Lamentablemente, a nivel de Selección no hemos podido. Es un momento propicio para que Vidal esté con nosotros. Fue importante en la campaña. El encuentro fue normal. Pudimos hablar brevemente. Los dos coincidimos en que la Selección está por encima de todo. Rápidamente se puso a trabajar”, dice, respecto de un llamado que sorprendió.

“Este es el momento. No tengo más argumentos. Después, son conjeturas de ustedes. Después, las opiniones. La Selección está por encima de todo. No entro en conflictos con nadie. Con jugadores, con colegas, con nadie. Es el momento propicio para que Vidal esté en la Selección. No tengo para qué extenderme en la respuesta”, insiste. “Pudo haber sido antes. Sucedió ahora. También tuvo algunos problemas físicos. Por eso digo que este momento es propicio. Extenderme más, no tengo argumentos”, dirá después.

Rápidamente se tensiona. “¿Qué cuestionamiento?”, pregunta respecto de una pregunta sobre sus vacaciones. “Les aclaro: yo vivo en Chile. No es que vengo una semana antes de la convocatoria. Para quien no lo sabe: vivo en Chile. Me localizan en Chile y voy todos los días a Pinto Durán. Llevo casi un año y todavía no me otorgan la residencia. No me fui terminada la última fecha. Me quedé toda la semana. Fui el día de la Madre. Al estadio no estoy yendo. La gente no está bien. Mi presencia puede irritar a la gente. Yo también sufro, quiero estar con mi familia. Y durante la semana, el cumpleaños de uno de mis hijos. Consulté. Voy a tratar de quedarme para dejarlos más tranquilos”; dispara.

“Estoy cómodo, quiero quedarme en el cargo. Creo que vamos a revertir la situación”, sostiene. Y luego apunta al partido. “Nada que ver con guerra. Es una final. Nos vamos jugar una final. Perú también. Son refranes futbolísticos más que nada. Sí nos jugamos un partido fundamental”, sentencia.

Titularidad

“A un jugador como Vidal le da para ser titular. Siempre lo dije. Si ustedes recapitulan, siempre dije que a este tipo de jugadores les da. No veo mayores inconvenientes para que pueda estar desde el arranque”, puntualiza, otra vez en torno al Rey.

Luego aborda la función que podría desempeñar el mediocampista albo. “Yo creo que como siempre. Por ahí no tiene lo que lo caracterizaba, el jugador de área a área, con un recorrido que sobrepasaba lo normal. Es lógico que con los años pueda mermar. Con los años se aprende a correr la cancha, se corre lo justo. No se hacen esfuerzos que con otra edad se hacen. Lo imagino en una posición nada extraña a lo que hace en Colo Colo, donde se tira atrás y ataca. El equipo debe tener un respaldo”, afirma.

También habla de una posible condición especial para el Rey. “Sí claro, tiene todas las posibilidades de ser capitán. De parte mía, no tengo problemas”, apunta.

El lío por Alarcón

“Estar en la Selección requiere de un 100 por ciento. Él venía de una recuperación. Es una decisión nuestra. Se consensuó con los médicos. Huracán está peleando el campeonato, pero nosotros los necesitamos al 100 por cien”, apunta respecto de la salida de Williams Alarcón, otra materia controvertida.

La siguiente es su posición personal. “Es el momento de todos. Lógicamente que sé lo que nos estamos jugando. Todos. Los muchachos, nosotros como cuerpo técnico. Hay que sacar resultados. Estamos en una situación muy complicada, Perú también. Es un momento propicio. No me puedo proyectar hacia el futuro, pero son momentos importantes, esos momentos en que uno necesita empezar a recuperarse. Así lo veo”, concluye, en una intervención mucho más breve que las anteriores.