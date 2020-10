Garin busca contra Thiem salir de su mala racha ante los top ten

Christian Garin (22°) enfrenta mañana, a las 13.30, al austriaco Dominic Thiem (3°), por el paso a cuartos de final del ATP 500 de Viena. La resonante victoria de ayer ante el suizo Stanislas Wawrinka le abre el apetito al chileno en un inédito duelo ante el pupilo de Nicolás Massú.

Dos de los jugadores más poderosos del circuito en canchas de arcilla se enfrentarán en una superficie rápida bajo techo. El ídolo local llega precedido del título del Abierto de Estados Unidos y los cuartos de final de Roland Garros, por lo que las fichas están con Domi. Sin embargo, el tenista nacional buscará romper una racha negativa ante jugadores del top ten, frente a los que registra un registro de una victoria y cuatro derrotas.

La historia comenzó bien para el Tanque, ya que en su primera experiencia ante un tenista de este selecto grupo se impuso al alemán Alexander Zverev, número tres en ese momento. Lo hizo en la arcilla de Múnich, por 6-4, 5-7 y 7-5. A la larga, se quedaría con el certamen, el segundo ATP de su carrera.

Después, en el cemento del Masters 1.000 de Canadá, Garin enfrentó al ruso Daniil Medvedev (9°) y cayó por un doble 6-3 en la tercera ronda del certamen que el año pasado se desarrolló en Montreal.

A medida de que el expupilo de Andrés Schneiter fue avanzando en el ranking, fue enfrentándose a rivales más poderosos. Así fue como en la inédita ATP Cup de este año, el número uno del país no pudo frente al francés Gaël Monfils (10°) y cayó por 6-3 y 7-5.

En ese mismo certamen por equipos, Gago se midió ante el número dos del mundo Novak Djokovic y tampoco pudo hacer un mayor contrapeso. Se inclinó por un doble 6-3, ratificando la eliminación de Chile en el torneo.

La experiencia más reciente de Garin ante un top ten fue en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, donde se cruzó con el griego Stefanos Tsitsipas (6°). En un muy apretado encuentro, el helénico triunfó por 7-5, 3-6 y 6-4.

Schneiter detalla su salida

Andrés Schneiter se mostró muy sorprendido por el fin de su relación profesional con Christian Garin. El técnico argentino profundizó sobre cómo se dio la ruptura en el podcast transandino Tres Iguales: “A mí me llamó el manager (David Tosas) para terminar el día antes. Los tenistas a veces son así, yo ya estoy acostumbrado. Es lo que hay, creería. En el caso de Christian, justo tenía un manager, pero uno esperaría que hablara él con la persona”.

El Gringo reveló que la pandemia perjudicó a su exdirigido. “A Christian le afectó un poco. Siempre la tomó mal, no quería hablar por teléfono, no quería entrenar, no quería esto, no quería lo otro. A lo mejor, en mi caso, lo habría tomado -y fue lo que intenté transmitir y no se pudo- para aprovechar a pleno el momento para todo. Intenté hacer muchas cosas para mejorar en ciertos aspectos. Pero bueno, son las maneras de ser de cada uno. Christian lo debería haber tomado más por ese lado, porque estaba seis en la Race, ranking 18... Podría haber visto la pandemia como una ventaja para mejorar aspectos o cositas que te podrían ayudar un montón para después. Cuando volvimos a competir, le molestó mucho la vuelta a la competencia. No se sentía cómodo”, lamentó.