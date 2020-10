Garin se acerca a Djokovic

Christian Garin (19º) sigue aumentando sus logros en el tenis. El chileno consiguió este jueves en Roland Garros avanzar por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam, al imponerse por 6-7 (5), 6-2, 7-6 (3) y 6-4 al australiano Marc Polmans (122º), de 23 años.

Con dos pérdidas de servicio en el primer set para cada uno, ese parcial terminó en un tie break donde el oceánico fue más preciso.

El segundo parcial mostró a un Garin más claro y contundente. Y aunque comenzó cediendo su servicio en el primer juego, se recuperó en el siguiente y quebró en dos oportunidades más.

En la tercera manga, Polmans estaba 5-4 arriba y sacaba para cerrar el set, pero Garin no se lo permitió. Incluso el chileno tuvo la oportunidad de cerrar el parcial, pero no pudo aprovechar cuatro puntos de quiebre y todo se definió en otro desempate.

El Tanque cerró todo en el cuarto capítulo por 6-4, tras quebrar en el tercer game. En este parcial fue donde el nacional se resbaló (le pasó varias veces) y se afirmó, para no caer, con la mano izquierda en el piso, lo que le causó molestias en ese hombro, pero que no le impidieron cerrar el duelo.

“Necesitaba ganar este partido y seguir sumando confianza. En arcilla he tenido mis mejores resultados. Obviamente, me ilusiona cada vez que llega Roland Garros la opción de hacerlo bien. Me gusta ir paso a paso, partido a partido. Soy una persona que cuando ve más allá, pierde la concentración fácilmente. He aprendido con el tiempo a tomármelo con calma”, declaró el Tanque tras el compromiso.

Aquel dolor en el hombro lo obligó más tarde a retirarse del compromiso de dobles junto al español Pedro Martínez, tras perder el primer set por 6-1 ante el holandés Rojer y el rumano Tecau.

Gago se había presentado en cuadros principales de ocho Grand Slams en los que en cuatro cayó en primera ronda y en el resto, en segunda.

Con esta victoria, el iquiqueño asegura ya aparecer en el próximo ranking ATP con sus mejores números, pues será 15º o 16º y su más alta ubicación era 18º, en febrero de este año.

Fernando González

No se había visto un chileno en la tercera ronda de un cuadro de Grand Slam desde que Fernando González llegara a esa misma fase, también en París, en 2011.

De paso, el 1 de Chile sigue en la pelea por ser el mejor tenista en arcilla este 2020. El noruego Casper Ruud, que también estará en tercera ronda, suma 17 triunfos y cuatro derrotas. Y Garin, 15 y tres respectivamente.

Para muchos, este era el momento en que Gago debía hacer algo de historia, pues llegaba con un buen ranking a un torneo en su superficie predilecta, la arcilla. El extenista Paul Capdeville así lo cree. “Christian está muy bien preparado. Partió Cincinnati y el US Open con dudas de confianza en su tenis, le costó mucho tomar ritmo de partido, pero hoy lo veo firme, tanto física como tenísticamente. La arcilla es donde sus rivales lo ven como una mayor amenaza”, manifiesta.

Algo similar piensa Patricio Cornejo, excapitán de la Copa Davis: “Todo lo que ha vivido desde Hamburgo le tiene que dar confianza, siento que está motivado, y eso siempre es necesario”.

El próximo rival de Garin, seguramente este sábado, será Karen Khachanov (16º), su primer rival en Francia con mejor ranking que él. El ruso venció por 6-1, 6-7 (4), 7-6 (7) y 7-6 (2) al checo Jiri Vesely (68º). “Nunca hemos jugado en contra, pero nos conocemos desde juniors. Será un partido muy interesante, una tercera ronda contra un gran jugador de mi edad”, declaró Khachanov al sitio Séptimo Game.

De vencer, Novak Djokovic (1º), quien no ha perdido en cancha este año, aparece como posible rival de Garin en tercera ronda. Ayer el serbio venció al lituano Ricardas Berankis (66º), por 6-1, 6-2 y 6-2 y se medirá ahora con el colombiano Daniel Elahi Galán (159º).

Pasa Guarachi

También ganó Alexa Guarachi: junto a la estadounidense Desirae Krawczyk vencieron a las australianas Ellen Perez y Storm Sanders, por 6-3 y 6-4, y se medirán con las estadounidenses Lauren Davis y Sabrina Santamaria.