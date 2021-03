Garin, tras instalarse en la final: “Estoy muy contento por la semana que estoy teniendo”

Christian Garin dejó en el camino a Daniel Galán y se instaló en la final del ATP 250 de Santiago. El chileno se impuso en dos sets por 6-4 y 6-3, y este domingo buscará conseguir su quinto título en la élite del tenis. Su rival será el argentino Facundo Bagnis, verdugo de Federico Delbonis en la otra semifinal. El Tanque manifestó su alegría por haberse metido en la definición del certamen.

“Estoy muy contento por la semana que estoy teniendo. Si bien no he jugado mi mejor tenis, creo que estoy muy competitivo. Creo que mejoré mucho. Dije que me sentía distinto, con ritmo de competencia, y creo que se ha demostrado. He jugado muy bien, ordenado”, expresó Garin.

“Estoy contento de volver a jugar una final. En un poco más de un año, llevo seis finales y eso habla muy bien de mí. Creo que tengo mucho por seguir mejorando. Facundo es un rival que juega muy bien, que lleva buenas semanas. Una final es una final y hay que jugarla. Sé como jugar este tipo de partidos y estaba esperando este momento”, añadió.

El nacional, además, comentó que se ha sentido cómodo en el torneo que se está disputando en San Carlos de Apoquindo y tuvo palabras para el rival que superó en semifinales. “En Buenos Aires jugué con mucha presión. Tenía muchas expectativas y no terminé jugando como quería. Llegué acá al torneo y me solté, me ordené. En general, me hacía falta volver a sentirme en un torneo. Entrenar con otros rivales en la burbuja. En cuanto a Daniel, tuvo una muy buena semana. Es un jugador que seguirá creciendo, es muy difícil de enfrentar”, dijo.

Pese a haberse instalado en la final, Garin aseguró que su nivel aún no ha tocado techo. “Hoy jugué un partido correcto. Creo que estoy en una final y tengo que mejorar en todo aspecto. No me siento ni cerca de cómo estaba jugando el año pasado, lo que es bueno porque estoy en una final. Quiero salir a ganar, seguir igual de competitivo. Espero disfrutar la final. Se va a extrañar la gente”, expresó. Y complementó: “La pandemia me frenó en mi mejor momento, pero vuelvo a agarrar ritmo y tengo mucho por mejorar”.

Finalmente, exhibió confianza de cara al duelo que definirá al campeón y destacó las cualidades que, a su juicio, lo han llevado a tener una buena presentación en la competencia. “Si bien tengo 24 años, me ha tocado jugar este tipo de partidos y eso sin duda te va dando un plus. Tengo muchísimo por mejorar. He estado jugando tranquilo, mejorando día a día con mi entrenador. Hemos trabajado muchísimo. Creo que una de mis virtudes es que juego bien los puntos importantes y soy agresivo”.