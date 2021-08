Gary Medel sobre el llamado a la Roja: “Yo si voy y si me dicen que no, voy igual nomás”

Gary Medel estará presente para la próxima fecha triple de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Así lo aseguró el Pitbull mientras emitía un directo a través de la plataforma Twitch.

Entre los comentarios que le llegaban sus seguidores llegó una pregunta que se refería a esto y el defensor del Bologna fue contundente: “Yo si voy y si me dicen que no, voy igual nomás. No hay trance si es que no”.

La duda de su viaje se plasmó el miércoles cuando la Serie A italiana se plegó a las restricciones de la Premier League y LaLiga cuya postura es que los clubes de estas ligas no cedan a los seleccionados de los países que se encuentran en las zonas rojas de las autoridades locales de Italia, España e Inglaterra tienen consideradas, entre las que aparece Sudamérica.

“La Liga Nacional Profesional Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021, apoyará la decisión de sus clubes de no liberar a los jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en los países a los que deben regresar”, sostenía la principal competencia italiana a través de un comunicado.

Todo esto aludiendo a las desventajas deportivas que tendrían los clubes que enviaran a los jugadores a disputar los partidos junto a sus selecciones. “Crearía disparidades competitivas a los equipos que permitan a sus miembros viajar a estos países”, enfatizaron.