Gary Medel y el Covid-19: “En Italia se vivió primero como en Chile, a la ligera, en broma”

Gary Medel juega en el Bolonia de Italia, uno de los países más afectados con el coronavirus. Esa mera razón lo ha hecho vivir de cerca las medidas preventivas y reactivas a una enfermedad que ya ha matado a miles en esa zona.

El Pitbull abordó todo lo que le ha tocado vivir en Italia en su Instagram, en una conversación con Pancho Saavedra.

“Al principio (en Italia) se vivió primero como en Chile, a la ligera, en broma. Pero a las semanas después había cientos de muertos”, dijo en primer término el formado en la UC.

Saavedra le preguntó si es que sentía que en el país las cosas no se están tomando suficientemente en serio, a lo que el seleccionado nacional respondió tajante: “Para nada. Y eso que tienen el ejemplo de Europa y Asia. Es serio el virus, no es cualquier cosa. Nosotros hace un mes y medio que no salimos a la calle. Los niños están encerrados. Es súper difícil”.