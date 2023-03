Goldberg cuestiona la actuación de Nery Domínguez en la U: “Me llamó la atención, se murió en el primer tiempo”

Universidad de Chile intentó volver a los triunfos, pero no logró doblegar a Deportes Copiapó. Los laicos igualaron sin goles ante el colista del torneo en el estadio Elías Figueroa Brander. El fútbol de la U volvió a carecer de ideas y las primeras críticas tienen como protagonista al argentino que actuó como volante central, Nery Domínguez. Ahora, un duro análisis recibió de parte de Rodrigo Goldberg, quien describe al defensa como un jugador “reventado físicamente”.

Goldberg fue claro al momento de analizar el desempeño de Domínguez como volante central. “Me llamó la atención, Nery Domínguez se murió en el primer tiempo”, aseguró el Polaco en Al Aire Libre en Cooperativa.

El defensor central, quien se desempeñó en su posición original ante el León de Atacama, no tuvo una correcta jornada. Domínguez volvió a titularidad para cubrir la baja de Emmanuel Ojeda, quien se recupera de un esguince de rodilla. El DT de los laicos apostó por el transandino como el eje del centro del campo, no obstante, la inactividad fue factor en la cancha.

Más adelante, el ex gerente deportivo de Azul Azul no se quedó sólo con ese análisis. “Estaba bien ubicado, pero físicamente se notó que estaba reventado. El ritmo no es el mismo que en los entrenamientos”, aseguró el otrora delantero de la U.

Para el zaguero, la oportunidad que le brindó Pellegrino era importante. Pues, el jugador argentino no había sido considerado por el estratega desde el primer partido de la temporada frente Huachipato. Los rendimientos de Zaldivia y Casanova lo habían hecho recalar a la banca. Y, tras el cometido ante Copiapó, la situación parecería no cambiar la decisión del DT sobre la dupla de centrales.

El mediocampo de la U nunca pudo unir ideas. Ni Mateos ni Poblete contribuyeron a que Domínguez desempeñará un mejor cometido en el terreno. A pesar de todo, el adiestrador lo respaldo y juego todo el partido.

“Me parece que el que va a apretar o marcar presencia tiene que ser Domínguez, Mateos o Poblete, pero Nery terminó más cerca de los centrales. La U no tenía un hombre en el medio que controlara a (Jorge) Luna. Después entró (Iván) Rozas, que tiene una gran zurda, pone bien el cuerpo”, cerró el Goldberg.