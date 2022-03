Gonzalo Higuaín le cierra las puertas a Argentina: “No volveré a vivir ni a jugar”

Gonzalo Higuaín ha debido enfrentar duros momentos debido a las críticas. Desde la final del Mundial de Brasil 2014, cuando perdió una clara oportunidad de marcar, siguieron una seguidilla de situaciones que lo transformaron en el objetivo de los cuestionamientos.

Tras la Copa del Mundo llegaron las finales de Copa América contra Chile en 2015 y 2016, desperdiciando otra vez jugadas clave.

Sobre cómo enfrentarlas indicó que “Te adaptas. El jugador de fútbol recibe más críticas que elogios. Fue un momento de mi vida que lo sufrí, pero cuando ya te adaptas no es que te volvés impermeable, porque las críticas duelen siempre, pero te duele de otra manera. Cuando vas creciendo lo vas tomando de quién viene o cómo lo dice, cómo está intencionado, si vende o no vende. Te volvés distinto a la hora de recibir las críticas”, indicó en diálogo con Olé.

A su vez reconoció que la crítica que más le ha afectado es “cuando se meten con mi familia sí porque no tiene nada que ver con esto. A mí me pueden decir lo que que quieran”.

De todas formas, dejó claro que los gestos como memes o provocaciones ya no le afectan. “Qué me va a afectar si jugué 15 años en los mejores equipos del mundo, metí más de 300 goles, tres Mundiales y cuatro Copas Américas. ¿Cómo me va a afectar lo que venga de otra persona que ni sé lo que hace de su vida y basa sus frustraciones en mí? Al contrario, me río. A mí me pueden decir de todos los colores, a las críticas que hacen hay que decirles: ‘Sí, tenés razón’”.

Sin regreso a Argentina ni a la Selección

Uno de las cosas que dejó en claro es su negativa a defender a algún equipo argentino o volver a vivir en Argentina. “Cuando me fui pensaba en retirarme en River, pero uno no puede proyectar el futuro. Seguramente porque lo digo yo ahora van a salir a decir de todo y si lo dice otro no pasa nada, pero lo sabemos todos… Argentina está muy mal ahora. A nivel seguridad, a nivel todo. Yo cada vez que vuelvo noto cambios gigantescos y no pasa por mi cabeza ni volver a vivir ni a jugar”.

Esto tampoco ocurrirá en la Albiceleste. “No, cuando doy una etapa cerrada la cierro. No me queda ningún resentimiento ni desarraigo de decir: “Pude haber dado más”. Di todo. Me fui con la conciencia tranquila y no podía darle más. Hay que ser inteligente cuando no podés dar más y dar un paso al costado”.

De todas maneras dejó su punto de vista sobre la selección de su país que ya está clasificada para el Mundial de Qatar 2022. “Me hace acordar a nuestra camada antes de Brasil. Un grupo que se lleva bien, que juega bien. Obviamente va a llegar sin roce europeo al Mundial que por ahí no es algo que esté bueno porque en el Mundial te codeas con otros países de Europa, África, Asia y no tuvieron esos partidos necesarios. La veo sólida y cuando un equipo está sólido es difícil de ganarle”.