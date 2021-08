Guardiola y el City se bajan de la pelea por Messi: “No entra en nuestros planes”

Manchester City estuvo siempre tras los pasos de Lionel Messi. El cuadro inglés, que hoy conduce Pep Guardiola, quien lo tuvo en su paso por Barcelona, intentó en diferentes oportunidades fichar al argentino. Su salida del cuadro Culé, sin embargo, parecía prácticamente imposible.

Y hoy, cuando el 10 de Argentina sale de la ciudad que lo cobijó por 20 años, las miradas apuntaron de inmediato al City y al PSG. Ambos elencos siempre han manifestado sus deseos de contar con la Pulga. A eso, se le suma que son de los pocos elencos que podrían satisfacer económicamente al último campeón de América.

Sin embargo, durante esta mañana, el City se bajó de la pelea por Messi. Pep Guardiola, en conferencia de prensa, aseguró que su posición ya está cubierta tras el fichaje de Grealish, quien ayer fue oficializado con la camiseta 10 del equipo ciudadano.

“Ha sido una sorpresa para todos (la salida de Messi). El presidente Laporta ha sido muy claro. No he hablado ni con Messi ni con Laporta, pero cuando tienes casi 500 millones de pérdidas en un año la decisión tiene que ser tomada, lamentablemente”, comenzó diciendo.

“Es muy importante que el club sea sostenible, lo que había pasado en los últimos años no era bueno. Si se ha llegado a esta situación es porque Laporta ha considerado que no se podía hacer más. El futbolista más extraordinario que he visto en mi vida. No sólo por todos los títulos que ganamos sino porque me hizo mejor entrenador. Ver lo que podía hacer con la pelota, con sus compañeros, en un partido de fútbol, o día tras día, era excepcional. Gracias por haber llevado al Barcelona a dominar el fútbol europeo durante una década. Hemos gastado 40 millones en Grealish -más otros 60 de futbolistas que hemos vendido- y le hemos dado el número 10. Messi no está en nuestros planes”, cerró.

En los medios españoles aseguran que PSG, el equipo de Neymar, comenzó ayer los diálogos con Messi, una vez conocida la decisión de su salida de Barcelona. Y con la baja del City de la pelea, todo apunta a que la Pulga terminará en París.