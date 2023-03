Guillermo Maripan respalda a Berizzo: “No soy partidario de cortar procesos; confiamos en él”

La selección chilena está pronta a iniciar un nuevo proceso de Eliminatorias con la meta puesta en conseguir un cupo para la Copa del Mundo de 2026. Los duelos por los puntos comenzarán en septiembre, por lo que ahora la Roja está alistando algunos detalles para encontrar su mejor nivel.

Uno de estos encuentros preparativos se realizará este lunes en el estadio Monumental contra Paraguay. Sobre este duelo, el defensor Guillermo Maripan señaló que “Todos los partidos son importantes. Los tomamos de manera seria. hacemos lo que nos pide el entrenador. Intentamos agarrar el ritmo de juego que él quiere e impregnar su ideología. Para nosotros todos los partidos son importantes aunque tenga el nombre de amistoso. Sabemos que nos vamos a enfrentar a ellos en un par de meses por las Eliminatorias al Mundial, así que lo tomamos con bastante seriedad”, comenzó señalando el zaguero del Monaco en conferencia de prensa.

También tuvo palabras para defender el proceso de Eduardo Berizzo, aunque desde su llegada a la banca nacional no ha podido sumar triunfos, acumulando cuatro derrotas y tres empates.

“Los resultados mandan y también la idea de juego, como se ve el equipo. Han sido solo partidos amistosos. Sabemos que no hemos logrado el nivel que queremos mostrar hasta el momento. Tenemos dos fechas FIFA más donde vamos a jugar partidos amistosos”.

A su vez evaluó una posible salida del argentino. “Creo que la decisión que se tome no depende de nosotros, le corresponde a otras personas. Pero estamos contentos, estamos trabajando intensamente y estoy confiado de que este proceso va a traer frutos”.

“Personalmente no soy partidario de cortar procesos, más si han sido partidos amistosos y no partidos oficiales. Aunque hubiéramos ganado todos los partidos 7-0, si empezamos las Eliminatorias y tenemos tres derrotas consecutivas, estaríamos haciéndonos la misma pregunta. Ahora el entrenador está aquí y nosotros estamos haciendo lo que nos pide. Confiamos en él y el conjunto de jugadores”, añadió más adelante.

Por otro lado, comentó en qué instancia se encuentra la Roja. “Estamos en el momento en que somos conscientes de lo que necesitamos. De que tenemos que encontrar un buen funcionamiento. Tenemos que traer a ese equipo que tenía una presión alta, que no te dejaba respirar con el balón, que era efectivo, que defensivamente era sólido”.

El fin de la Generación Dorada

Maripan también tuvo algunas palabras para referirse a la entrevista realizada a Alexis Sánchez en la que plantea que la Generación Dorada ya quedó atrás. “Creo que el doblar la camiseta, esa analogía fue muy bonita. Coincido con él completamente. Una generación son 25, 26 jugadores. Y de esa generación no quedan más que cinco. Me tocó hace seis años meterme en esa generación, lo que era muy difícil, y desde ahí agarré un proceso. Estando acá he visto muchos jugadores, muchos entrenadores, he visto cosas buenas, malas, momentos de aprendizaje. Hoy estamos en un momento que ya no se le puede llamar Generación Dorada”, expresó.

“Si me sentí parte o no... creo que logré meterme al final, pero no estuve en los grandes momentos. Siempre estuve muy agradecido porque me recibieron con los brazos abiertos. Me recibieron jugadores un una calidad increíble dentro de la cancha y también humana fuera que hasta el día de hoy tengo muy buenos recuerdos”, añadió.

“Hoy en día estamos en un proceso totalmente diferente. Estamos en un proceso donde hay que intentar llegar a lo que fue esa generación. Falta mucho, pero estamos ahí. Tenemos confianza”, cerró.