Gustavo Álvarez se quita presión para el Superclásico: “No define el campeonato, pero es muy importante para su consecución”

Con mucha tranquilidad, Gustavo Álvarez enfrentó la conferencia de prensa previa al Superclásico ante Colo Colo y también abordó la situación de los azules con relación a los refuerzos para el segundo semestre. En ese sentido, el entrenador se mostró comprensivo con la demora en fichar y que la caída del fichaje de Jonathan Villagra no cambia su percepción de la dirigencia.

“Lo que pasa es que lo dije en varias conferencias, inclusive cuando llegué al club, que me preguntaron por qué había elegido trabajar en la Universidad de Chile y era por la confianza que me generó el proyecto, pero el proyecto son las personas”, expresó.

“Entonces los proyectos institucionales son las personas que lo conducen, que lo desarrollan, y de ese día no se modificó nada. Nosotros hoy tenemos dos incorporaciones, pero yo observé día a día cómo fue el trabajo del club y eso me da tranquilidad y confianza. Así que no se modifica nada a lo que pensé antes de llegar y a lo que pienso el primer día que estoy en el club”, agregó.

“Lo que pasa es que soy coherente con lo que dije desde el primer al último día de mercado, que aún no llegó, por la extensión esto, no llegó el último día de mercado. Que los tiempos deportivos muchas veces no coinciden, pero mi tranquilidad es ver el día a día de trabajo, junto con el gerente y la dirigencia, que el club hizo y hace los esfuerzos para contratar, entonces no me desenfoco de mi tarea, que es entrenar de la mejor forma día a día el equipo, que tengamos mañana la mejor versión de la temporada y punto, paciencia”, continuó.

Asimismo, confirmó que el libro de pases no está cerrado para la U. “Para nosotros el mercado no cerró porque tenemos una extensión de la federación por el caso Retamal, o sea que sigue abierto y haré un análisis cuando termine”, explicó debido a la grave lesión que sufrió el defensa.

Por otro lado también confirmó la baja de Cristian Palacios. “Fue algo que sucedió en el partido del domingo, es una lesión de moderada gravedad digamos, pero que lo saca de este partido, así que esperemos que tenga una progresión la semana que viene y esté disponible para el próximo partido. Con respecto a su reemplazo, todavía no confirmo el equipo”, adelantó.

El peso del Superclásico

En cuanto a Colo Colo, el DT intentó poner calma. “El análisis que hago es igual al de cada semana cuando se analizan sistemas, nombres propios, características, funciones de equipos rivales. Sé la magnitud y la importancia de un clásico, pero el frío análisis es el mismo para cada rival”, dijo.

“Lo que pasa es que la jerarquía de las individualidades no se diferencia en el análisis por la cantidad. Hay equipos que tienen un jugador diferente, otros tienen dos, otros tienen tres, otros tienen los 11, si quieres, pero no modifica mi análisis”, prosiguió. “Yo creo que este partido no define el campeonato, pero es muy importante para su consecución”, añadió.

Sobre la presión de no ganar de local hace 11 años frente a los albos, Álvarez mantuvo lo que dijo en la previa del Superclásico anterior, cuando los azules llevaban 23 años sin ganar en el Monumental. “Digo lo mismo, siempre es una oportunidad, depende de la interpretación de cada uno. En ese momento también dije que no era presión, sino un desafío y que sentía como un agradecimiento de tener esa oportunidad. Salió muy bien y mañana también va a ser así”, lanzó.

En tanto, se refirió a la condición de Charles Aránguiz y confirmó que será tenido en cuenta en la citación. “Charles llegó con una progresión que comenzó en Brasil, la continuó aquí y los tiempos de recuperación son los que se habían estimado previamente por el cuerpo médico de Inter. Se acopló nuestro cuerpo médico, continuó con esa recuperación y hoy está disponible. Así que coincide con la fecha diagnosticada en un primer momento, sus plazos de recuperación y es una alegría para todos que esté disponible”, expresó.

En cuanto al desafío táctico que tendrá frente a Colo Colo, el DT se mostró tranquilo. “La estrategia de un partido se compone de los movimientos colectivos y las características individuales. Las dos cosas se analizan y se entrenan. Entonces nosotros estamos preparados para que el rival presente un par de sistemas, para que jueguen algunos nombres propios u otros, en varias posiciones, y todo lo que tenemos previsto nosotros lo diagramamos, lo mostramos a los futbolistas y lo entrenamos. Así que está todo entrenado y saldrá muy bien”, cerró.