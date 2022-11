Gustavo Canales aprueba el juego de Unión Española ante la U: “El equipo fue superior en los 180 minutos, justificamos el avance”

Gustavo Canales es uno de los artífices de la histórica clasificación a final de Copa Chile de Unión Española. En un par de meses logró darle una identidad al club hispano y firmar una campaña en la que acaba de eliminar a la U en semifinales. Fue en la rueda de prensa post partido que entregó sus sensaciones.

“Me parece que el equipo estuvo a la altura durante toda la llave. Justificó el paso a la final desde la intención de ser protagonista. En ese sentido estamos super orgullosos y hoy en casa con nuestra gente teníamos que dar un plus respecto al carácter y la personalidad. Con la ambición y el hambre que se tienen que jugar estos partidos, teniendo en cuenta donde te podía depositar”, comenzó explicando el ex delantero.

Una declaración que fue acompañada con un comentario en relación a las sensaciones que le produce la clasificación y el momento del plantel: “Intentamos hacerle entender a los jugadores la oportunidad que existía de jugar esta final y lo interpretaron muy bien y siento que el equipo fue superior en los 180 minutos. Justificamos el avance, estamos orgullosos del esfuerzo y del vínculo con el modelo de juego. Es muy meritorio, con tan poco tiempo y tantos partidos encima”, agregó.

Finalmente, habló sobre el rival que les tocará enfrentar en la gran final de la Copa Chile: “Conocimos a Magallanes porque es un equipo que ha sido sensación en su categoría y nosotros miramos todo el fútbol y realmente conocemos cuáles son sus cualidades. El domingo tenemos un partido importante, pensando en que Unión siempre tiene que ser protagonista y tratar de ganar todos los partidos que juegue. El domingo nos vamos a La Calera a tratar de sumar de tres y después ponernos de lleno en esta final”, concluyó.