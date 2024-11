Gustavo Costas y la histórica coronación de la Academia: “Ganamos y lo merecimos; si no sufrimos no somos Racing”

Racing alcanzó la gloria eterna y es campeón de la Copa Sudamericana 2024. El cuadro que adiestra Gustavo Costas superó por 3-1 a Cruzeiro, en el estadio la Nueva Olla de Asunción, y levantó un trofeo internacional después de 36 años.

Con goles de Gastón Martinera (15′), Adrián “Maravilla” Martínez (20′), Roger Martínez (90+5′), y un descuento de Kai Jorge (52′), el conjunto de Gabriel Arias fue mucho más en el trámite general que su par brasileño y ganó con justicia el ansiado certamen continental. Tras el pitazo final, los más de 30 mil espectadores de la Academia que coparon el recinto de la capital paraguaya estallaron en llanto y en un grito unísono cargado de una emoción descomedida.

En ese marco, uno de los más extasiados con la consagración fue Gustavo Costas. El entrenador, gran artífice del título, lo vivió como un hincha más desde el costado de la cancha, corrió sin parar durante los 90 minutos y hasta reclamó airadamente el polémico tanto que el VAR anuló al inicio del cotejo. En ese sentido, manifestó su alegría por conseguir el histórico logro. “Hoy no puedo hacer un análisis. Ganamos y lo merecimos. Si no sufrimos no somos Racing. Tenemos que sufrir, lamentablemente. Lo ganamos bien y este grupo y la gente se lo merece. No somos millonarios, no somos la mitad más uno y no tenemos 200 copas, pero somos distintos a todos”, comentó emocionado.

De la misma forma, otro que acompañó su algarabía en los festejos fue “Maravilla” Martínez, autor del segundo tanto y figura durante todo el transcurso de la copa. “Es algo muy lindo que estamos viviendo. Se sufrió hasta lo último. Una copa después de tantos años es una bendición. Mucha gente dice que decir que vas a ser campeón es mufa, pero es todo lo contrario, siempre hay que creer. Hoy vamos a levantar la copa para toda la gente de Racing. Agradecerles a los hinchas, que van a levantar una copa internacional después de muchos años”, mencionó.

Por último, Juan Fernando Quintero, jugador clave en las semifinales, ante Corinthians, también mandó un recado a todo la afición del conjunto de Avellaneda. “Lo buscamos y esa fue la intención siempre. El grupo y cuerpo técnico que tenemos somos muy unidos; una familia. Todas las cosas que me pasaron, hoy estoy recibiendo el fruto porque siempre luché. Siempre le pedí la gloria a dios y el premio que nos da el fútbol hoy, es el más bonito. Agradecerles a los hinchas y que disfruten del premio. Nos lo merecemos”, concluyó.