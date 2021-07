Gustavo Quinteros se entusiasma: “Hoy hemos agregado precisión en la definición”

Muy satisfecho se mostró Gustavo Quinteros, después de la victoria por 1-3 sobre La Serena en la Cuarta Región. El protagonismo del equipo fue una de las razones que más contento lo dejó: “En general, el equipo jugó bien. Al principio lo vi muy bien, estando en campo rival, con posibilidades de peligro. Después del gol de ellos, se emparejó el partido. No pudimos a lo mejor seguir dominando como al principio y después, al comienzo del segundo tiempo, me gustó, porque tuvimos más juego ofensivo y más pases hacia adelante. Hicimos los goles y luego hicimos cambio de sistema, donde estuvimos más organizados. Se cumplió el objetivo, que era jugar bien, conseguir los tres puntos y hacer jugar a los chicos que no solo venían jugando, sino que a Daniel Gutiérrez, Joan Cruz...”.

En ese mismo sentido, el DT agregó: “Una de las cosas que no veníamos haciendo bien era tener la precisión en la definición y hoy tuvimos más precisión, estoy muy contento por eso. El equipo generó situaciones, empezó muy bien, siendo protagonista”. “El equipo ha encontrado una solidez y hemos mejorado en muchos aspectos y hoy hemos agregado la precisión en la definición”, apuntó.

El entrenador valoró el rendimiento de varios jugadores, especialmente el de Pablo Solari. “Está muy bien, Solari volvió al nivel que él tenía. Nosotros tenemos dos jugadores por puesto, que compiten lealmente por estar uno mejor que otro, y él en un momento bajó el rendimiento y salió. Hay otro que estaba mejor, el caso de Bolados, Costa. Tanto los jóvenes como los de experiencia saben que deben tener un nivel óptimo. Tener dos jugadores por puesto sirve para que crezcan día a día y no se relajen nunca. Hoy anduvo muy bien, hizo el gol y tuvo mucha participación en ataque. En el próximo partido van a tener la posibilidad otros jugadores, a mí me gusta tener a todos motivados y más en estos partidos seguidos”, expresó.

También tuvo elogios para otras de sus figuras. “Gabriel Costa es muy importante, porque hace bien la función como extremo por la derecha, como mediapunta, como un interior o jugando por la izquierda. Juega siempre los 90 minutos al cien por cien y cuando tienes un jugador así es importante que siempre esté presente, porque te soluciona un montón de problemas, Gil es un jugador ofensivo y cuando el equipo necesita que sea mixto, también baja y hace la función de recuperar y meter pases filtrados y asiste a los de arriba. Mientras que Daniel Gutiérrez es muy buen central y muy buen lateral, hizo todas las divisiones menores como lateral y como central tiene muy buen pase”.

Pero los mayores elogios se los llevó Ivan Morales. “Estoy muy conforme con Iván. Cuando llegué, venía de una lesión muy larga y estaba fuera de forma, y hoy está muy bien; juega todo el partido, aguanta y presiona mucho hace una labor muy importante para el equipo. Y cuando tenga precisión, como hoy, no tengo dudas de que va a llegar muy lejos”, indicó.

Asimismo, él adiestrador insistió en la opción de sumar un nuevo delantero. “Es una posición donde necesitamos incorporar uno más. Sería bueno incorporar un jugador ahí para completar el plantel y luchar para conseguir los objetivos que queremos y para darle a la gente la alegría que merece después de una temporada tan dura”, finalizó.