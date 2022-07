Gustavo Quinteros se resigna con la llegada de más refuerzos a Colo Colo: “Los jugadores están con contrato en otros clubes y es difícil sacarlos”

Gustavo Quinteros se resigna. A diferencia de la mayoría de sus intervenciones, tras el triunfo del Colo Colo sobre Audax Italiano, el entrenador del Cacique aseguró que disputarán lo que queda de año con el plantel que tiene. “En este momento no nos quedan buenas alternativas de refuerzos”, sostuvo.

No está satisfecho el estratega, de acuerdo a lo consignado por El Deportivo. Sin embargo, a esta altura, al parecer, no le queda más alternativa que acatar la decisión directiva de cerrar la plantilla. “Los jugadores están con contrato en otros clubes y es difícil sacarlos. No va a ser fácil poder incorporar a alguien. Trabajaremos con lo que tenemos para ir por el Campeonato Nacional y la Copa Chile”, asevera el estratega.

Una de las grandes preocupaciones en el cuerpo técnico del elenco de Macul era como se reemplazaría a Pablo Solari. Ante los tanos, el entrenador argentino-boliviano alineó al juvenil Alexander Oroz en el lugar que utilizaba el extremo trasandino. “Respondieron bien quienes reemplazaron a Solari, primero Oroz, después Zavala y al final también Bolados. Vamos a darle confianza a las alternativas para que cada uno logre aportar desde sus características al funcionamiento”, aseveró Quinteros, que además contará con su última incorporación Marco Rojas, para los próximos partidos.

Pese a esto, no ocultó que es muy precipitado hacer un juicio al respecto de si sienten o no la partida del Pibe. “Todavía faltan un montón de partidos. A Pablo Solari lo vamos a extrañar un montón, tanto en el grupo como en el juego. Era una pieza muy importante para nosotros”, dijo.

Conforme con la superioridad

Más allá de la imagen, que indica que Colo Colo se impuso por un penal en la última jugada del partido, desde el juego, los albos fueron superiores, algo que deja tranquilo a su entrenador: “Creo que se ganó bien. Manejamos la mayor parte del partido en el campo rival, no tuvimos tantas posibilidades, pero si dos o tres muy claras, que no logramos concretar”, indicó Quinteros.

“Después vinieron las jugadas clave, el cabezazo de Lucero, culminación de una gran acción, y el penal en la última, que nos permite llevarnos los tres puntos. En cambio Audax llegó dos veces, una en el primer tiempo y la otra en el gol, donde no marcamos bien en una acción dentro del área”, agregó el otrora adiestrador de la selección de Ecuador a su análisis.

No todas son buenas noticias para el Cacique, eso sí. En la última acción del primer tiempo, Gabriel Costa llegó tarde a un balón dividido con Matías Sepúlveda y el juez Rodrigo Carvajal lo pintó con tarjeta amarilla. Aquella amonestación fue la quinta en el Campeonato para el seleccionado peruano, por lo que se perderá partido subsiguiente, nada menos que ante Universidad de Chile como visitante.

“Lamentablemente no estará en el Superclásico, pero tenemos jugadores para reemplazarlo. Hay que encontrar la variante justa, que logre hacer algo parecido a los que nos da Gabi Costa. Yo creo que no tendremos ningún problema, hay que darle confianza a quien entre”, sostuvo Gustavo Quinteros respecto a la suspensión de su dirigido.