Pablo Lemoine y la alegría por la ida al Mundial de Los Cóndores: “Tomaron un imposible y lo hicieron posible”

Emoción y lágrimas. Así terminó Pablo Lemoine, el técnico uruguayo que dirige a Chile luego de que Los Cóndores dieran vuelta la llave ante Estados Unidos y se instalaran por primera vez en un Mundial, tras vencer a los norteamericanos en Denver por 29-31, en una jornada histórica para el rugby nacional.

El estratega no ocultó su felicidad tras el logro de los chilenos, quienes tuvieron un segundo tiempo de ensueño, en el que lograron dar vuelta el marcador.

“Hoy sí que puedo hablar. Agradecer a los chicos esto que tomaron un imposible y lo hicieron posible. Agradecer a mi familia que es mágica”, partió diciendo el DT una vez terminado el encuentro.

Y la tarea de Chile era mayor, porque en la ida, en Santa Laura, no pudieron vencer a su rival, que jugó mejor, aprovechando el nerviosismo de Los Cóndores.

Por ello, Lemoine destacó que es un enorme mérito por parte de sus pupilos, y que la clasificación a Francia 2023 es más que merecida

“También agradecer a Lulo, que con los huevos que le ha puesto cuando todos decían que no ahí estuvo. Quiero agradecer a mi staff, que son de primera. A disfrutar, que nos vamos a Francia. Estos pendejos se lo merecen y a mí no me queda nada más que agradecer”, concluyó el técnico.

Ahora, Chile deberá enfrentar a Inglaterra, Japón, Argentina y Samoa en el grupo D del Mundial de Francia 2023.