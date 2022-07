Los Cóndores son históricos: dan vuelta la llave ante Estados Unidos de visita y se meten por primera vez en el Mundial

Los Cóndores hicieron historia. Bajo el calor de Denver, Chile venció con lo justo a Estados Unidos por 29-31 y dirá presente por primera vez en un Mundial de la disciplina. Así, Los Cóndores pudieron anteponerse al resultado adverso en la ida, en la que había perdido por 21-22 en Santa Laura. Y eran los nacionales quienes tenían la misión de salir a buscar el partido en el Infinity Park ante los norteamericanos.

La selección nacional venía de una ajustada derrota como local en Santa Laura. Partido de ida marcado por el corte de luz y la intensa lluvia y barro. En Denver, las condiciones fueron diferentes. Algo que los locales querían aprovechar. La altura podía ser factor y algo complejo, aunque Los Cóndores ya se habían preparado para ello luego de entrenar en Calama antes de iniciar la serie. A eso, se le sumaba el calor intenso.

Desde un comienzo el partido tuvo mostró intensidad y tensión. Chile sabía que la ventaja del rival era corta y que tenían que salir a buscar el encuentro. Así, el juego con el pie fue lo que dominó durante los primeros minutos y ambas escuadras se mostraban contenidas.

Era un partido difícil. Ambos equipos no se hacían daño, aunque la presión alta de los estadounidenses hacía que la defensa chilena se viera un tanto errática por momentos. Lo anterior provocaba que el ataque de los nacionales no se pudiera armar.

Ahí fue cuando el local se vio mejor. Lo anterior se plasmó al 11′, cuando Martin Iosefo aprovechó un gran ataque para realizar un try y así poner los primeros puntos del partido. Un 5-0 arriba que le hizo daño a Chile, y que lo hizo desdibujarse hasta el cierre de la primera etapa.

Los Cóndores no estaban prolijos y no se encontraban en la cancha en. Un minuto después, Las Águilas aumentaron para quedar 7-0 arriba a través de MacGinty. Chile estaba inconexo y el partido se jugaba en territorio nacional. El conjunto de Lemoine se notaba un tanto indisciplinado e inseguro.

Ya en el 22′ llegó otro balde de agua fría para Chile. Con una gran movilidad de sus jugadores, los locales se pasaron el balón a lo ancho de la cancha, escalando metros de forma sólida. En ese momento, el que volvió a ser incisivo por el costado derecho chileno fue Martin Iosefo, que marcó su segundo try de la jornada para quedar 12-0. Y, para peor, luego del try, MacGinty convirtió otra ocasión para quedar 14-0.

Sobre la media hora de juego las cosas no mejoraban para los nacionales. Esto, porque MacGinty, luego de un scrum a pocos metros del área chilena, logró capitalizar una jugada que transformó en otro try para los locales, que hacían que el marcador quedara 19-0.

Recién en el 33´ los chilenos tuvieron la primera oportunidad de la jornada, que aprovecharon de excelente forma, ya que Marcelo Torrealba hizo un espectacular try, eludiendo a los rivales, para darle los primeros puntos a Los Cóndores. Y, tras cartón, un tiro libre de Santiago Videla provocó que las cosas quedaran 19-7. Sobre el cierre, Los Cóndores despertaron. Matías Garafulic hizo un gra try para Chile, dejando las cosas 19-12 en el partido. Luego, el que siempre patea los tiros fijos, Santiago Videla, le dio otros dos puntos a los nacionales, dejando las cosas 19-14 al término del primer lapso.

En el segundo lapso, las cosas no empezaron bien para Chile. Una desinteligencia en Los Cóndores provocó que los norteamericanos se encontraran con un try de Taufete´e y, tras cartón, la conversión de MacGinty. 26-14 las cosas y otra vez Los Cóndores tenían que remar de afuera. Pero Los Cóndores no se iban a quedar así. Una gran arremetida de Videla produjo que hiciera su primer try de la jornada para seguir descontando. Y, él mismo fue el que dio otros 2 puntos más para dejar las cosas 26-21.

Los Cóndores en el partido ante Estados Unidos. Foto: Travis Prior/USA Rugby.

Los Cóndores, en el segundo tiempo, se veían mejor en defensa y soportaban de buena forma los embates rivales. Sin embargo, USA estaba en su casa. Así, MacGinty aprovechó de convertir un penal para dejar las cosas 29-19. Pero Chile no se cansaba y seguía luchando por su posibilidad.

Tanto así que Matías Dittus, en el 63′, convirtió un gran try. Luego, la conversión la finalizó con otro gran remate de Videla para dejar las cosas 29-28. Los nacionales, a esa altura, estaban en partido. Y, a partir de ahí, se agarraron de la posibilidad real de esstar en Francia el próximo año.

Y ya cerca del final Chile se puso, por primera vez, en ventaja en el partido, tras un impecable penal de Videla en el minuto 74. El marcador, a seis del final, era de 29-31 a favor de Los Cóndores.

Finalmente, los minutos finales fueron de pura tensión. Chile se defendía y Estados Unidos atacaba con todo, buscando alguna chance para meterse nuevamente en el Mundial. Sin embargo, los locales no pudieron y Los Cóndores, en un segundo tiempo espectacular, dieron vuelta la llave. Historia viva la de los nacionales, que vencieron al favorito y a un rival, Estados Unidos, que va siempre a estas citas. De hecho, solo se han perdido un Mundial en toda su historia.

De esta forma, Chile estará en el grupo D del Mundial de Francia junto a Inglaterra, Japón, Argentina y Samoa.