Gustavo Quinteros: “Si yo fuera cobarde me hubiese ido”

Colo Colo respiró este sábado. Pese a que siguen colistas, los albos pudieron festejar en el Santa Laura tras imponerse por 1-2 ante Unión Española. Ahora acortaron distancia y quedaron a dos puntos del penúltimo lugar, Coquimbo Unido, quienes juegan este domingo. Tras el partido, Gustavo Quinteros, técnico de los blancos, analizó el triunfo y la otra noticia que marcó el día para Blanco y Negro, la renuncia de Marcelo Espina a la gerencia deportiva.

“Era el partido que teníamos que ganar sino quedábamos muy lejos, pero el próximo también. Hoy perdimos cuatro jugadores y nos complica mucho porque tenemos que cambiar de posición a los jugadores y cambiar el estilo de juego. Hoy se jugó bien, estuvo ordenado excepto por el gol de ellos. El sol molestó en el rechazo. Sufrimos como siempre”, dijo el DT al CDF tras el partido.

Otro tema a tocar fue la renuncia de quien lo trajo al club, Marcelo Espina. En la previa al partido ante los hispanos el ex jugador le comunicó su renuncia a Blanco y negro. “Con Marcelo tenía excelente relación, una gran persona y con mucho profesionalismo. A mí me dijo que no era un tema deportivo ni conmigo, sino interno. Lamentablemente perdimos a una persona representativa del club. A lo mejor la gente cuando el club esta mal, el gerente, el presidente o el entrenador son los culpables, pero hay un montón de situaciones que ocurrieron en un año muy duro para la institución en todo sentido. Es una baja que vamos a sentir porque teníamos una muy buena relación”, comentó.

Por último, se refirió a la posibilidad de dar un paso al costado por los malos rendimientos del equipo: “Si yo fuera cobarde me hubiese ido. Vine en un momento complicado, estamos más complicados que antes. Para hoy teníamos 10 jugadores fuera de lista. Tenemos ganas de seguir luchando, es complicado, pero es la única manera. Ojalá que hoy sea el inicio de poder revertir el ánimo. Los jugadores sufren, se bloquean para jugar, para definir. Lo mental influye también en las lesiones”, cerró.