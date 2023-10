Harold Mayne-Nicholls aborda los problemas en la Villa Panamericana: “Va a generar chistes entre los humoristas”

No han sido días fáciles para la organización de los Juegos Panamericanos. Al estrés natural de estar a solo horas del comienzo de las actividades, se han sumado diversos problemas en algunos de los recintos de Santiago 2023. Harold Mayne-Nicholls, CEO de la corporación que organiza el evento, abordó todo aquello.

Los problemas recientes son cuatro. Primero el fin de semana con la filtración de agua en algunos departamentos de la Villa Panamericana. Después, el inaudito error en la entrega de llaves, donde estas no estaban identificadas a qué número correspondían. Hoy, fue nos letreros mal escritos en inglés y la rotura de una matriz en la piscina de los clavados en el Centro Acuático.

Todo aquello ha sucedido en menos de una semana, y aunque todos estos problemas ya están solucionados, siguen siendo tema principal si de Santiago 2023 se habla. Por eso Harold Mayne-Nicholls salió al paso de la situación. “En todos los Juegos de la historia ha habido problemas, no es un tema nuevo. Cuando detectamos esas cosas se trabaja, se arregla y se sigue. Lo importante es que el 20 de octubre estará todo en condiciones para la realización de los Panamericanos”, lanzó.

En ese sentido también hizo un llamado a la calma y a entender que estos sucesos con normales en la sociedad. “Hay que echar una manito de pintura en algunos lugares que descubrimos, pero si alguien me demuestra que en su trabajo no pasa lo mismo cuando están a última hora, o que todo lo tienen terminado seis meses antes, lo invito a comer”, mencionó.

Dentro de todos los incidentes, Mayne-Nicholls se detuvo en uno: el caso de las llaves de la Villa Panamericana. Este lunes La Tercera informó que cuadrillas de voluntarios intentaban emparejar las llaves con sus departamentos correspondientes, luego de que estas fueran entregadas a Santiago 2023 sin estar señalizadas.

“Se entregaron mal las llaves, nadie le dio importancia, de repente se dieron cuenta que tal llave no le servía a tal puerta y tuvieron que salir a identificarlas. Es un absurdo, para una telenovela, pero no tiene mayor importancia, nadie cambia su vida por estar buscando una llave”, explicó el ex presidente de la ANFP. Declaración que fue acompañada de su visión en torno a este programa y lo que significará para futuro: “Yo no le doy más importancia que eso, para mí es una anécdota, no de las mejores, pero a la larga, va a generar chistes entre los humoristas, no me cabe ninguna duda”, concluyó.

Las competencias de Santiago 2023 comenzará este miércoles a las 09:30 con el duelo entre Chile y México por el Grupo A del Beísbol. El partido se disputará en las nuevas canchas de la disciplina, ubicadas en el Parque Bicentenario de Cerillos.