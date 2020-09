Hay rebeldía en el Monumental

Los problemas bajo la alfombra, olvidados durante 45 minutos. Ese simple acto de dignidad le alcanzó a Colo Colo para dar una sorpresa en el Monumental. Sí, una sorpresa, después de un primer tiempo espantoso ante Peñarol, después de ir en desventaja y terminar ganando por 2-1, por el Grupo C de la Copa Libertadores.

Un equipo lento, un equipo sin compromiso, donde nadie pide la pelota o toma el liderazgo. Una escuadra dependiente de algún destello de Paredes, su leyenda de 40 años, que ya no está para armar juego, sino para finiquitar en el área las pelotas que hoy no le llegan. Así fue el primer tiempo de un partido que fue la extensión de la crisis que sufre el Cacique en el Campeonato Nacional. Con otro escenario y con otra exigencia, la de una Copa Libertadores que volvió en medio de una burbuja sanitaria por el Covid.

Y eso que los uruguayos no viven un presente muy luminoso en su propia competencia. Quizás solo por eso las diferencias en el marcador antes del descanso no fueron más claras. ¿A qué jugaron los blancos? Al miedo. A poner un mediocampo raspador (Fuentes, Carmona y Suazo), que no raspó nada. Y recorrer las bandas con Bolados y Mouche, que nunca desbordaron. Muy mal.

Con esas regalías, Peñarol se fue sintiendo cada vez más cómodo. Reconoció que los laterales son un gran problema defensivo de sus rivales y mandaron a correr por las orillas a Pellistri (autor del 0-1) y Torres, dos jóvenes que no le sacaron el cuerpo a la misión. Los mirasoles fueron mejores y tomaron ventaja con justicia.

Algo había que hacer después del terrible primer tiempo. Al menos un cambio de actitud, lo que sea. Gualberto Jara se atrevió un poco más, con el ingreso de Valencia por Carmona. Un mensaje simple, pequeño, pero un mensaje al fin y al cabo. Lo cierto es sus dirigidos sí entraron con otra cara a la cancha. El equipo se paró unos metros más adelante, ya no había solo corte en el medio. Y lo mejor es que se encontró rápido con el empate, porque a los 51′, Suazo metió el derechazo que le demostró a Colo Colo que sí se podía.

No hay mejor envión en el fútbol que el gol. El Cacique creció. Creyó. No se quedó atrás con la igualdad y, sin ser brillante, al menos se mantuvo instalado en el campo contrario. Hasta tuvo espacio para armar una jugada colectiva más que decente, que terminó con el penal de Gargano sobre Bolados. La ocasión ideal para que Paredes siga sumando marcas. El delantero no tembló: anotó el 2-1, su anotación 21 en Copa Libertadores (superó por uno a Chamaco) y el 197 con la camiseta popular sumando todas las competencias.

Impensado. Ahora el Cacique estaba arriba y se ponía en una posición inmejorable en el grupo, por el resultado en el otro partido del grupo. Llegó el cansancio, Colo Colo se echó atrás. Y Cortés, que venía de ver desde la banca los últimos partidos, se transformó en figura, con una tapada notable. Y Colo Colo lo logró: ganó. Contra todos los pronósticos, contra su propia mediocridad, impuso rebeldía, dignidad y el deseo de no seguir cayendo en un precipicio. Una buena, una muy buena. Hay vida en el Monumental.

FICHA:

Colo Colo: B. Cortés; F. Campos, J. Barroso, J.M. Insaurralde, O. Opazo; C. Fuentes, C. Carmona (46′, L. Valencia), G. Suazo; M. Bolados (84′, B. Véjar), E. Paredes (86′, J. Parraguez), P. Mouche (90′, R. De la Fuente). DT: G. Jara.

Peñarol: K. Dawson; G. González, F. Formiliano, E. Martínez, J. Piequerez; J. Trindade, W. Gargano (71′, K. Vadócz); F. Pellistri, D. Terans (71′, X. Jiménez), F. Torres (81′, C. Bravo); A. Alvarez (81′, L. Acevedo). DT: M. Saralegui.

Goles: 0-1, 40′, Pellistri aprovecha un balón suelto y resuelve con arco vacío; 1-1, 51′, Suazo define de primera un centro de Mouche desde la izquierda; 2-1, 63′, Paredes anota de penal tras falta sobre Bolados.

Árbitro: Mauro Vigliano (ARG). Amonestó a Campos, Insaurralde, Cortés (CC); González (P)

Estadio Monumental. Sin público.