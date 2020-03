Hazañas, leyendas y rivalidades: una selección de documentales para los amantes del básquet

En días donde la naranja no está dando botes. Tardes en que el Covid-19 pausó el básquetbol de la NBA, la Liga Nacional y en el mundo entero, una opción de llenar ese vacío es repasando las grandes hazañas del deporte. Historias extraordinarias, talentos increíbles, equipos recordados y vidas llenas de sacrificios se relatan en la lista que acá se detalla. Una selección de documentales para disfrutar los mejores relatos del baloncesto.

“Muse”

La muerte de Kobe Bryant impactó al mundo del deporte. La estrella de la NBA y embajador del básquetbol en todo el planeta dejó un legado importante dentro de la cancha. “Muse” repasa la historia de Mamba en este documental publicado años antes del deceso del eterno jugador de los Lakers.

Ver trailer

Muse Kobe Bryant

“Once Brothers”

La amistad entre el croata Drazen Petrovic y el serbio Vlade Divac llegó a su fin tras ser campeones del mundo. El dúo que brillaba en la NBA, que compartía habitación y que llevó a Yugoslavia al título Mundial de 1990 terminó cuando Divac tiró al piso la bandera de Croacia, en plena celebración y mientras las dos naciones vivían una guerra civil. Los jugadores tomaron bandos. El croata dice que “construir una amistad lleva años, pero destruirla sólo un segundo”. Y de eso se trata “Once Brothers” o “Petrovic vs Divac: enemigos por una bandera”. Ver trailer acá.

“Iverson”

Allen Iverson brilló en la NBA. Un talento extraordinario que fuera de las canchas convivía con los problemas. La estrella de los 76ers es retratada en el documental de Netflix que lleva el su apellido como título. El auge y caída se mezclan con la gloria para contar la historia de uno de los mejores basquetbolistas que dio Estados Unidos. Está disponible en Netflix.

Trailer

“Generación Dorada - Camino al Oro”

El documental de ESPN cuenta el camino de la Selección Argentina al oro Olímpico de Atenas 2004. Una ruta marcada por la revancha ante Serbia por la final del Mundial 2002, finiquitada con la palomita de Ginobili; el triunfo sobre Estados Unidos y una generación de jugadores que llevó al básquetbol transandino a lo más alto.

El documental está disponible acá.

“El pibe de 40”

La estrella de los San Antonio Spurs y considerado el mejor deportista argentino de la historia, Manu Ginobili, vivió una carrera de ensueño. Desde Europa a ser drafteado en la NBA, donde formó parte de uno de los mejores equipos en la historia del básquetbol estadounidense, pasando también por la Selección Argentina. “El pibe de 40” cuenta sobre el gigante transandino.

Ver “El pibe de 40″

The Dream Team

Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird lideraban un seleccionado histórico de Estados Unidos, que llegó a Barcelona 1992 a arrasar con el primer combinado nacional en tener jugadores de la NBA. La convivencia de las estrellas del mejor básquetbol del mundo, historias inéditas y el camino al oro olímpico se pueden ver en este documental sobre el Dream Team, ¿el considerado mejor conjunto de la historia?

Ver acá.

“San Antonio Spurs, su secreto”

Una charla entre el coach Gregg Poppovic y las estrellas Manu Ginobili, Tony Parker y Tim Duncan, hablando sobre los títulos que el recordado equipo de San Antonio consiguió en la NBA. Un equipo que llegó a ser considerado franquicia y que brilló ante los mejores equipos de Estados Unidos.

El secreto de San Antonio se revela acá.

“Hoop Dreams”

Este documental repasa la historia de William Gates y Arhtur Agee durante sus años de universitarios en Estados Unidos. El sueño de convertirse en jugadores profesionales, de alcanzar la NBA y un frustración al final del camino protagonizan este tradicional filme sobre la naranja.

Disponible para ver acá.

“Do it in the park”

Muchas de las estrellas del mejor básquetbol del mundo comenzaron sus historias en el cemento de sus barrios. El básquetbol callejero, los inicios, los duelos uno contra uno y el progreso se ven en “Do it in the park”, historias de las calles de Nueva York, en las icónicas canchas de la ciudad estadounidense.

Ver Do it in the park.

“Michael Jordan, Air Time”

Hay muchos documentales sobre el mejor basquetbolista de la historia. Michael Jordan acaparó títulos y atención por su vistoso juego y su extraordinaria habilidad. Entre ellas su salto, el inmortalizado sello de MJ que en este documental se repasa junto a la vida del talentoso estadounidense.

Disponible acá.

“Rebotes”

Una producción chilena que relata cómo viven los jugadores extranjeros que llegaban a reforzar la Dimayor. En 2006 el equipo de Puente Alto recibió a los estadounidenses Tim Jones y Derrick Miller, unos de los tantos norteamericanos que deben buscar suerte en el básquetbol alrededor del mundo. Este documental cuenta su historia. Una mirada desde la realidad del baloncesto nacional.

Ver acá.

Bonus

No solo largometrajes entregó el básquetbol. Otra opción para pasar el rato puede ser ver “Querido básquet”, el cortometraje que le dio a Kobe Bryant el Oscar en 2018. Se puede ver acá. Y si no, siempre se puede recurrir a la clásica película “Space Jam”, la aventura de Michael Jordan y compañía junto a las estrellas de los dibujos animados en un intenso partido contra los extraterrestres.