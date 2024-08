Henry aborda la pelea que se armó entre Francia y Argentina en el fútbol olímpico

Francia se impuso por la cuenta mínima a Argentina, la eliminó de los Juegos Olímpicos de París 2024 y clasificó a las semifinales del fútbol masculino. El duelo revivió a los últimos protagonistas de la inolvidable final de Qatar 2022, sin embargo, Thierry Henry, entrenador de los galos, no lo considera como una venganza por lo sucedido hace casi dos años: “No tomamos este partido como una revancha de Qatar, porque eso fue con otros equipos”. Claro que, además del resultado, los ojos se centraron en la pelea que se produjo una vez finalizado el encuentro.

El equipo transandino se fue encima de los europeos luego de que Enzo Millot le gritara el triunfo a un futbolista argentino que estaba en el suelo. Ambos planteles se encararon y el incidente incluso continuó en el túnel del estadio.

Sobre estos hechos, Henry es crítico con la actitud de su dirigido que provocó a sus rivales: “No me gustó lo que hizo mi jugador, no estoy de acuerdo con eso. Me estaba saludando con el DT rival y, cuando giré, me encontré con el escándalo”.

Incluso, el exdelantero ofreció disculpas por lo sucedido, intentando superar esta polémica: “Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho nos echaron a un jugador”.

Conforme con el resultado

Pese a esta polémica, Henry se mostró conforme con el nivel que mostraron: “Hemos tenido un fútbol que normalmente no jugamos. Fue muy duro hoy, la Argentina tuvo el balón y jugamos de contragolpe. El gol rápido nos permitió jugar sin miedo. Argentina maneja muy bien la pelota, fue un partido muy duro”.

Las llaves de las semifinales

Por el paso a la gran final, Francia deberá enfrentar a Egipto este lunes 5 de agosto. En la otra llave, se deberán ver las caras España ante Marruecos.